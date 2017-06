Lagerbäck etter Tariks «ego-avslutning»: – Skuffelse og litt sinne

ULLEVAAL (VG) (Norge – Tsjekkia 1-1) Lars Lagerbäck (68) nektet å slakte Tarik Elyounoussi (29) for at han avsluttet selv da spissmakker Alexander Søderlund (29) skrek forgjeves om ballen.

– Vanskelig å si hva man tenker. En kombinert skuffelse og litt sinne, skulle jeg si. Normalt gjør man mål når man er to mot én målvakt uten forsvarere. Det er sånn som hender. Vi gjør alle feil, svarer Lars Lagerbäck på det første, uunngåelige spørsmålet på pressekonferansen:

Hvordan reagerte den sindige svensken da banens beste, Tarik Elyounoussi, på stillingen 1-1 avsluttet på keeper Tomas Vaclik istedetfor å sette opp Søderlund på blank goal og med all sannsynlighet Norges andre mål i lørdagens VM-kvalifiseringskamp?

– Jeg har ikke pratet med Tarik selv og vet ikke om hvordan han oppfattet situasjonen, om han så at han hadde Alex med seg eller ikke, fortsetter Lagerbäck om situasjonen alle var opptatt etter 59 minutter.

– Det finnes noen sjanser som burde bli mål. Det kan man trygt si, fastslår svensken etter hjemmedebuten.

Den åpnet med at Norge kom under 0-1 for syvende gang på de åtte siste landskampene. Hele den norske backlinjen var passiv da fotballspilleren med friidrettsnavnet – Theodor Gebre Selassie – dukket opp på Jonas Svenssons stolpe og banket inn tsjekkernes ledermål.

– Vi er dårlige på å forstyrre innleggsspilleren. Vi blir litt for langt fra, og vi har ikke kontroll på den bortre spilleren. Blir litt balltittere. Det er detaljer vi må forbedre, vurderer Lagerbäck – og nærmest garanterer at bilder av baklengsmålet blir hjemmelekse for spillerne.

VG oppdaterer saken!