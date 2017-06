Lagerbäck: Derfor er Sverige foran Norge

ULLEVAAL (VG) Norges svenske landslagssjef Lars Lagerbäck (68) mener norsk fotball har mye å gå på i forhold til svensk.

På spørsmål om kvaliteten på svensk fotball ligger et godt stykke foran den norske akkurat nå, svarer Lagerbäck:

– Hvis du snakker om landslaget, er det bare å se på resultatene. Hvis jeg skulle svart det motsatte, så ville det vært å tale imot all fakta. Jeg forsøker å la være å forvrenge fakta.

Talentutvikling og klubbnivå

Lagerbäck jobbet rundt svenske landslag i nesten 20 år, fra 1990 til 2009, som U21-sjef, assistenttrener på A-landslaget og til slutt landslagssjef. Han har flere forklaringer på hvorfor Sverige ligger foran Norge når det kommer til fotball.

– Under de månedene jeg har vært i Norge, har vi diskutert talentutvikling en hel del. Det kan være én forklaring.

– Og hvis du ser på hvilke klubber de svenske spiller for, så spiller de jo på et høyere nivå. Om du tar et snitt i troppen er de klart foran på miljø og nivå de spiller på. Nesten alle har relativt bra med spilletid, sier Lagerbäck.

Han antyder at det svenske landslaget er sterkere mentalt enn det norske.

– Det finnes jo en stor mental styrke i den gjengen Sverige kommer med nå. De har mye spilletid, det tror jeg henger sammen. De har et ungt lag. Dette året har gitt dem ytterligere vekst. Det er en sterk tropp Sverige har i dag, sier Norges landslagssjef når han blir spurt om å beskrive forskjellene mellom den norske og den svenske troppen.



– Det er forskjell (på de to troppene) i dag, også breddemessig om du ser på hele troppen, sier Lagerbäck.

Trondsen får spilletid

En svensk journalist spør Lagerbäck hva som er hans største utfordring når han skal forsøke å gjenreise norsk landslagsfotball.

– Vil du være med og konkurrere med de beste fotballandene, så handler det om å få et veldig tydelig organisert lag. Det tror jeg er en forutsetning for at et mindre bra lag skal slå et bedre lag, sier Lagerbäck.

– Deretter handler det om at vi prøver å få til en stamme. Ettersom du har begrenset med tid med et landslag, så vil du prøve å finne en stamme på 10-15 spillere som kan bidra til å skape en ryggrad i et landslag. Det er det vi leter etter nå, sier han.

68-åringen uttrykker litt frustrasjon over at mange av spillerne han ønsker å satse på, ikke får nok spilletid på klubblaget sitt. Han beskriver tirsdagens privatlandskamp mot Sverige som «veldig viktig» fordi den gir muligheten til å prøve ut noen av disse spillerne.

Lagerbäck bekrefter blant annet at Anders Trondsen er en av spillerne som skal få spilletid på Ullevaal Stadion tirsdag kveld. Landslagssjefen varsler en rekke endringer i startoppstillingen i forhold til laget som spilte 1-1 mot Tsjekkia i helgen. Han ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på hvilke endringer det er snakk om.