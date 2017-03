BELFAST/OSLO (VG) Tapet mot Nord-Irland forlenget Lars Lagerbäcks (68) debut-statistikk som landslagssjef.

Lars Lagerbäck tok seg tid til norsk presse på flyplassen i Belfast før hjemreise.

– Vi skaper jo ingen klare målsjanser, så vi var absolutt ikke bra nok på siste tredjedel, sier Norges landslagssjef, som var rask med å vise til sin historikk som landslagssjef.

– Historien gjentar seg, jeg har aldri vunnet første kamp med et landslag, så den tradisjonen lever videre, sa landslagssjefen til pressekorpset.

Som svensk landslagssjef tapte han tre strake kamper ut av startblokkene, mens de fire første kampene som islandsk landslagssjef endte med tap.

Det ble rask bedring begge steder. Han tok Sverige til fem strake mesterskapet, og var sjef da Island ble publikumsfavoritt under EM i 2016.

Se også: Legger seg flat etter sjokkstarten: – Det er mitt ansvar

– Minimale sjanser



Før tapet mot Nord-Irland mente Lagerbäck det var mellom ti og 40 prosent sjanse for norsk VM-deltakelse i Russland. Dagen etter tapet bruker han ordene «minimale sjanser», før han snakker om et langsiktig perspektiv for Norge.

– Det vi får se i de kommende kampene blir en kombinasjon av å vinne kamper og et mer langsiktig perspektiv, sier Lagerbäck.

Den 10. juni venter sjette kvalifiseringskamp, da venter Tsjekkia hjemme på Ullevaal. Deretter tar Norge i mot Sverige til privatlandskamp tre dager senere.

I det langsiktige perspektivet inngår kvalik-revolusjonen Nations League, den nye kvalifiseringsmodellen UEFA har annonsert før EM i 2020.

– Hva tenker du nå om å møte Tsjekkia hjemme, før Sverige venter noen dager senere?

– Det høres veldig bra ut. Det betyr flere samlinger, flere treninger og flere kamper. Så jeg ser frem til å fortsette å jobbe med dette her, sier 68-åringen til VG.

Kommentar: Norge blir ingen «quick fix»

Har sett kampen på nytt

Lagerbäck fortalte at han allerede hadde rukket å se søndagens kamp på nytt. På spørsmål fra TV 2 om hva som sviktet da Nord-Irland tok ledelsen etter 90 minutter, svarer svensken:

– Om jeg får lov til begynne i en annen ende, så har jeg valgt å ta et helhetsgrep rundt hvordan vi skal spille. De har fått mye informasjon, og de var kanskje for lojale mot grunnideen om hvordan vi skal spille.

– Det ble kanskje for mange lange baller inn sentralt, sa Lagerbäck.

– Men det er en del å jobbe med, legger han til.

– Jeg syns det vi har størst problemer med – i både forsvar og angrep – at vi taper nesten alle andreballer.

Videre utover 2017 venter Aserbajdsjan (hjemme), Tyskland (borte) og San Marino (borte), før landslagshøsten avsluttes med Nord-Irland hjemme den 8. oktober. Landslagssjefen hadde allerede rukket å se søndagens kamp på nytt.

68-åringen vil ikke høre snakk om at han ble skuffet over kvaliteten på de norske spillerne.

– Nei. Jeg har ikke skapt noen forventninger. Jeg har sagt det er vanskelig å vinne fem av seks kvalifiseringskamper. Det er de store landene som gjør det.

Rekdal: Står på sitt etter kommentatorkritikken