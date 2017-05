Lagerbäck burde prøvd nye stoppere

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) De titter og titter, men finner tydeligvis ingen nye midtstoppere, landslagssjef Lars Lagerbäck og hans assistent Per Joar Hansen. Det er merkelig, så lenge de finnes.

Fra podiet på Ullevaal stadion viste de oss mange bilder. Og brukte mange ord. Og var svært kritiske til måten Norge forsvarte seg på i Nord-Irland i mars.

Men endringer i materiell? Nei.

Finnes det alternativer? Ja.

To mål i snitt hver kamp

På de 14 siste månedene har det norske A-landslaget sluppet inn 18 mål på ni kamper og ikke holdt nullen i en eneste en av dem. Det er stygge og helt uakseptable tall hvis du skal nå et sluttspill. To baklengs i snitt pr kamp, og det med stort sett de samme midtstopperne: Even Hovland, Håvard Nordtveit og Vegard Forren. To av dem er fortsatt i troppen, selv om de har spilt svært lite på klubblaget den siste tiden.

Nå er ikke alle baklengsmålene midtstoppernes feil, og all skyld legges selvsagt ikke på Hovland og Nordtveit. Men når du faktisk har to midtstoppere som har vært gode denne våren (selv om det er den norske serien), så er det litt skuffende at spesielt Sarpsborg 08s kloke stopper Sigurd Rosted (22) ikke får sjansen i det jeg vil betegne som to treningskamper, mot Tsjekkia og Sverige.

Hadde fortjent sjansen

For Rosted hadde fortjent det. Litt fordi han har vist over tid at han er god, men kanskje først og fremst fordi han har vist at han spiller med en klokskap som få andre, norske stoppere. Rosted bruker hodet, han løper fort når han må og takler sjelden fordi han er flink til å bedømme situasjonene.

Akkurat noe spillere som Hovland og Nordtveit har vist at de ikke er så gode til for øyeblikket.

Du kan diskutere nivå-forskjellen på engelsk Premier League, tysk 2. Bundesliga og den norske Eliteserien til du blir grønn. Men jeg havner ned på det samme uansett: Rosted er verd å prøve. Og tiden burde vært ideell nå.

Kommentaren fortsetter under videoen, der du får se Lagerbäck forklare sitt overraskende spissuttak:

I tillegg mener jeg Odd-kaptein Steffen Hagen (31) fint kunne forsvart en plass, med sin erfaring og sine leder-egenskaper. Hagen er heller aldri skadet, og det ville ikke vært feil å prøve han ved siden av Rosted i minst en av kampene.

Riktig med «Ohi»

Ellers var troppen til kampene mot Tsjekkia (10. juni) og Sverige (13. juni) på Ullevaal, omtrent som forventet. Og siden Ohi Anthony Omoijuanfo (23) ønsker å spille for Norge, og Joshua King er skadet, så var det liten tvil om at «Ohi» fortjente en plass i troppen denne gangen. Norge trenger de målscorerne de kan finne, og Stabæk-spissen har bevist denne våren at han både scorer mål, jobber hardt og har selvtillit.

Akkurat det Lars Lagerbäck leter etter.

At svære Bjørn Maars Johnsen (25) kan supplere Omoijuanfo, kommer som en større overraskelse. Samtidig: VG har nevnt han før, faktisk helt mot slutten av Drillos forrige periode som landslagssjef (2013), så helt ukjent er han ikke. Og hvorfor ikke prøve. Det er det treningskamper er til for, og nettopp derfor overrasker det meg at Lagerbäck/Hansen ikke prøver noen nye midtstoppere.

Mer fysisk enn noen gang

Ellers hadde landslagssjefen en interessant gjennomgang av hva som er galt med A-landslaget i fotball, og vi kan lett konkludere med følgende:

FOTBALLJOURNALIST: Knut Espen Svegaarden er landslagskommentator og fotballjournalist i VG. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Det er for snilt, det er for passivt, tilpasset dagens fotball, som han så i Nord-Irland.

Og det er det Lagerbäck vil jobbe med den nærmeste tiden. Han er nødt til å finne spillere som enten kan bli tøffere, eller ER tøffere, enn de han har sett og brukt så langt. Fordi fotballen er i voldsom endring. Alt er blitt fysisk nå, over hele banen, mer og mer.

Og Martin Ødegaard ble nok en gang satt på U-21-landslaget.

Noe som er korrekt.

Og han er - fortsatt - yngst der også ...

Ikke glem det.