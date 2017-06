Lagerbäck advarer Berge: – Han må virkelig tenke seg om

SANDVIKA (VG) Sander Berge (19) har fått en drømmestart i belgisk fotball og kobles allerede til større klubber. Landslagssjefen ber ham om ikke å forhaste seg.

– Det er en veldig ung spiller. Han har fått en god rolle i sin klubb, der han er på et ganske godt nivå. Så han må virkelig tenke seg om, synes jeg. Men det er naturligvis opp til ham, sier Lars Lagerbäck (68).

– Det er samtidig at spillere har den innstillingen, at de vil bevise at de kan spille på et høyere nivå. Det er det man skal strebe etter. Men han må bedømme det selv, hvor stor sjanse han har for å spille i en eventuell klubb som vil kjøpe ham, sier han.

Utelukker ikke overgang

VG har tidligere skrevet om at klubber som Monaco og Sevilla har meldt sin interesse for den høyreiste midtbanespilleren, som har spilt fast for Genk i den belgiske ligaen og Europa League de siste månedene.

– Det er alltid hyggelig at klubber som dét viser interesse eller synes det er spennende det man viser på dette nivået. Så for all del... Men jeg legger ikke noe mer tid og fokus i det. For meg er det hele tiden viktig å prestere, og nå har jeg lagt fem gode måneder bak meg i Genk, sier Berge til VG.

– Utelukker du at du spiller for en annen klubb enn Genk neste sesong?

– Man gjør vel aldri det. I fotball vet du aldri. Hva som helst kan skje den neste dagen. Det er litt av sjarmen ved fotball. Hva tiden bringer, det får vi se. For meg er det viktigste å være her og kose meg.

– Det er et halvt år siden du spilte i Vålerenga. Nå blir du angivelig prissatt til nesten 200 millioner kroner. Er det en syk fotballverden vi lever i?

– Ja, det er jo det. Det er jo litt uvirkelig når man setter det i et sånt perspektiv, men jeg prøver å unngå å tenke så mye på det, for da blir du gal i hodet. Det er selvfølgelig litt merkelig at man kan spille i Vålerenga og så kan det snu sånn.

Ønsker mer egoisme

Berge har blitt rost opp i skyene av belgisk presse, som har omtalt den norske unggutten som «spektakulær».

– Jeg vet ikke helt hva «spektakulær» innebærer. Jeg ville nok ikke brukt det uttrykket om ham. Men det er utrolig bra gjort av en spiller å få en så viktig rolle og spille så bra når han kom til klubben i januar. Han er virkelig en lagspiller, sier Lagerbäck.

Svensken forteller at han nylig tok en prat med Berge der han ga følgende beskjed:

– Jeg synes han er såpass bra at han kan ta litt mer initiativ. Han må kanskje bli litt mer egoistisk.

Sander Berge, som har spilt 27 kamper for Genk denne sesongen uten å score, er enig i rådet fra landslagssjefen.

– Jeg må kanskje dra til med et skudd i stedet for hele tiden å lete etter pasningen, gå litt mer på mål og være litt tøff i hodet, litt mer egoistisk der noen ganger. Det hjelper litt det også, ikke bare å være medspiller, sier Asker-gutten.