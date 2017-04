Lagerbäck åpner for ferske fjes i neste landslagstropp

Lars Lagerbäck er på tribunen for å se Rosenborg – Molde lørdag. Han tenker at de nå må tenke mer langsiktig.

Lerkendal er så godt som utsolgt. Lagerbäck kombinerer storkampen med møter med assistent Per Joar Hansen.

– Jeg så en hel del kamper fra Eliteserien før jeg begynte som landslagstrener. Inntrykket mitt er nok at de nordiske ligaene er sammenlignbare. Jeg kan ikke se noen store forskjeller i kvalitet. Vi er jo en liten bit bak de store ligaene. Det viser resultatene ute i Europa, sier Lars Lagerbäck til NTB.

Rosenborg utklasset konkurrentene i fjor og er tippet å gjøre det også denne gangen. Lørdag er Lagerbäck ringside på en norsk kamp for første gang siden han ble ansatt.

Les også: Bendtner vil spille Champions League med Rosenborg

– Det er tidsmessig gunstig å se mye video og TV, men jeg kommer også til å være til stede på en del kamper i Norge framover.

Ute

0-2-tapet for Nord-Irland i mars betyr ifølge Lagerbäck at "sjansen til å nå playoff mer eller mindre er minimal".

SER FREMOVER: Norges kaptein Stefan Johansen og landslagssjef Lars Lagerbäck dagen før møtet med Nord-Irland i mars. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Norge spiller ikke landskamp før 10. juni. Den går hjemme mot Tsjekkia i VM-kvalifiseringen og følges kort etter av et møte med Sverige, også den i Oslo.

– Vil uttaket mot Tsjekkia være mer framtidspreget i og med at VM-håpet er ytterlige tynnet ut?

– Det kommer det sikkert til å være, men vi har ikke diskutert noen detaljer rundt det. Vi skal sette oss ned og ta en prat omkring U21- og A-landslaget. Vi må ha et helhetsbilde og se hva som er best for norsk fotball selv om A-laget alltid er nummer én og det er viktig å vinne kamper, ikke minst med tanke på rankingen (FIFA).

– Vi må også tenke litt mer langsiktig nå. Det betyr kanskje at man bruker en del av troppen slik de skal få mer erfaring og vi også blir bedre kjent. Vi skal diskutere det med Smerud (Leif Gunnar, U21-landslagssjef) og Nils Johan (Semb, toppfotballsjef).

Svakest

Norge deiset torsdag ned til 86.-plassen på FIFA-rankingen. Verre har det ikke vært siden innføringen av verdensrangeringen.

Lagerbäcks forgjenger Per-Mathias Høgmo valgte ofte tøff matching som ga tap. Det var med på å sende det norske laget i fritt fall.

Slik vil Lagerbäck jobbe mot EM i 2020:

– Rankingen har betydning ut ifra min erfaring. Du har jo litt bedre odds (med bedre rankingplass) for å få en noe mindre tøff trekning når det kommer til de neste kvalifiseringene. Og det er jo alltid viktig å vinne fotballkamper. Dette må jo ikke bli et eksperimentverksted, sier Lagerbäck.

På plussiden noterer svensken seg dette etter Nord-Irland-samlingen:

– Jeg traff jo gruppen på 24 spillere selv om Markus (Henriksen) bare var der en dag. Nå føler jeg at jeg har fått et klart bedre bilde. Og på de to siste ukene har jeg rukket å se mange flere kamper. Nå føles det som man begynner å få et ganske godt grep synes jeg. Det er det positive.