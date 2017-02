Kvalik-revolusjon venter Lagerbäck

Først seks VM-kvalifiseringskamper, deretter oppimot 18 kamper i EM-kvaliken. Det kan bli hektisk for Lars Lagerbäck (68) å være norsk landslagssjef.

Først skal VM-kvalifiseringen avsluttes: Norge har tre poeng på fire kamper. Med seier i fem av de gjenstående seks, minus Tyskland borte som det trolig bare er å glemme, ender Lagerbäcks lag på 18 poeng.

Det KAN holde til annenplass og playoff-mulighet. Island (under Lagerbäck) og Kroatia ble begge nummer to med 17 poeng og fikk playoff i forrige VM-kvalik. Foran VM i 2010 holdt 18 poeng til det samme for Irland, og det finnes noen eksempler til.

Vi snakker selvsagt om et mirakel i så fall, men Lagerbäck har jo utrettet mirakler før, så han har garantert ikke gitt opp.

PLAYOFF-TAP: Island kom på annenplass med 17 poeng i sin VM-kvalifiseringsgruppe i 2013. Det holdt til playoffmøte med Kroatia, der det ble tap 0-2 sammenlagt. Dersom Norge vinner fem av sine seks gjenværende kamper ender laget på 18 poeng...

Likevel er det overveiende sannsynlig at det er kvalifiseringen til EM i 2020 som blir hans hovedfokus, og den blir ikke avslappende.

Høsten 2018 starter nemlig en aldri så liten kvalik-revolusjon:

Slik ville det blitt i dag: Den nye UEFA Nations League vil bli satt opp på bakgrunn av nasjonsrankingen 15. november 2017. Slik ville den sett ut i dag: Liga A: Tyskland, Russland, Belgia, Portugal, Spania, England, Italia, Sveits, Kroatia, Polen, Frankrike, Island. Liga B: Nederland, Østerrike, Wales, Ukraina, Irland, Ungarn, Bosnia-Hercegovina, Slovakia, Sverige, Romania, Tsjekkia, Tyrkia. Liga C: Slovenia, Nord-Irland, Israel, Albania, Danmark, Hellas, Montenegro, Norge, Skottland, Serbia, Bulgaria, Litauen, Finland, Kypros, Aserbajdsjan. Liga D: Estland, Hviterussland, Georgia, Armenia, Latvia, Færøyene, Kasakhstan, Moldova, Makedonia, Luxembourg, Liechtenstein, Malta, San Marino, Andorra, Gibraltar, Kosovo. ** Minst én nasjon fra alle nivåene går til EM i 2020.

Da blir det IKKE en vanlig kvalikåpning slik vi kjenner den, men det er en del av EM-kvalifiseringen likevel. UEFA innfører den såkalte Nations League, en ny nasjonsliga. Målet er at de uinteressante og omstridte privatkampene skal minimeres, samt at man selvsagt håper at landskampene generelt skal generere større inntekter.

• • De 55 UEFA-nasjonene vil bli delt inn på fire nivåer, kall det gjerne fire divisjoner, basert på nasjonsrankingen pr. 15. november 2017.

• • Det blir 12 land i «Liga A», 12 i «Liga B», 15 i «Liga C» og 16 i «Liga D». (I øyeblikket er Norge nummer 32, og altså i Liga C – eller «3. divisjon».)

• • I A og B vil det være fire grupper med tre lag, i C tre grupper med tre lag og ett med fire, i D fire grupper med fire lag.

• • Lagene skal møtes hjemme og borte i løpet av tre måneder, i september, oktober og november, og vinnerne av alle de 16 gruppene vil få en ekstra EM-sjanse halvannet år senere.

MÅ OPP: Joshua King og Norge var langt nede etter 1-2-tapet for Tsjekkia. Skal det være det minste lille håp om å gå til VM i 2018 må omtrent alt som er igjen av kamper vinnes.

Men først skal de gjennomføre den vanlige EM-kvalifiseringen, og den starter i mars 2019, altså bare ett år og tre måneder før EM-sluttspillet (som skal spilles i 13 land).

• • De 55 nasjonene deles inn i ti grupper: Fem med fem lag, fem med seks lag. Det spilles dobbel serie i løpet av et drøyt halvår, kamper i mars, juni, august, september og november.

• • Men i motsetning til i 2016-kvaliken er tredjeplassen verdiløs. De to beste går til EM. Punktum. En tredjeplass, som Norge fikk da det ble playoff-tap mot Ungarn, er ingenting verdt.

Men også denne gangen skal fire playoff-plasser fordeles, og det vil først skje i mars 2020, tre måneder før EM. Da får gruppevinnerne fra nasjonsligaen en siste EM-sjanse.

• • Ett lag fra Liga A, ett fra Liga B, ett fra Liga C og ett fra Liga D skal få hver sin EM-billett, og satt på spissen kan det faktisk være en fordel for Norge å være dårlig ranket og få lettere motstand.

• • De fire gruppevinnerne i de fire ligaene spiller playoff om én EM-plass hver. For eksempel: Hvis Norge er i Liga C, og Lagerbäcks lag vinner sin gruppe der, får Norge spille mot de tre andre gruppevinnerne fra Liga C. Først én semifinale, der den høyest rankede av de fire møter den lavest rankede, så nummer to mot nummer tre, der de to høyest rankede lagene får hjemmekamp. Hvor den avgjørende finalen spilles skal etter planen trekkes.

Totalt KAN Norge ende opp med å spille seks kamper i ligaspillet, ti kval-kamper og to playoff-kamper – altså 18 totalt – i jakten på en EM-plass.

Men: Flere av gruppevinnerne vil etter alt å dømme allerede være EM-klare gjennom den ordinære kvalifiseringen. (Det kan jo også gjelde Norge.) Da vil playoff-plassene flyttes til det laget som følger «nærmest».

– Vi har fått høre at playoff-plassene bare flyttes til lagene nedover. Men her har det vært en del revidering, og selv om jeg har spurt UEFA føler jeg fortsatt at det er noen løse tråder. Jeg klarer ikke å forklare nøyaktig hvordan det vil fungere, det er ganske komplisert, sier Nils Johan Semb.

MÅ LESE SEG OPP: Nils Johan Semb og Lars Lagerbäck har snakket litt om det nye kvaliksystemet, men de har ennå ikke full kontroll.

Men minst ett lag fra hvert nivå skal få en EM-plass, og det betyr at minst én av de 16 dårligst rangerte nasjonene vil komme til mesterskapet som skal fordeles over 13 land.

– Paradokset er jo at det kan være en fordel å være lavt rangert i nasjonsligaen, for å vinne gruppen og få en playoff-plass. Mens det i trekningen av selve kvaliken selvsagt vil være klar fordel å være høyt ranket, sier Semb.

– Hva syns du generelt om endringen?

– Den er kanskje litt rar. Men det føles nesten umulig å si hvordan dette vil fungere før kampene er spilt.

PS! Trekningen av kval-gruppene vil først skje etter at nasjonsligaen er ferdigspilt. De fire vinnerne fra gruppene i den beste «ligaen» skal nemlig også møtes i et finalesluttspill i juni 2019, for å kåre en mester. Det betyr at disse fire nasjonene er garantert å havne i en kval-gruppe med fem lag, slik at de får en kamp mindre.

• • Det er meningen at det skal være et opp- og nedrykksystem, som gjør at vinnerne av de tre nederste gruppene neste gang spiller i divisjonen over, mens taperne i de tre øverste rykker ned.