Kunne Solbakken faktisk kombinert jobbene? Ja, hvorfor ikke?

Kommentar Går det an å kombinere jobbene som klubbtrener og landslagssjef? Spørsmålet ble interessant – igjen – etter Ståle Solbakkens «nei» til Norge.

Det er ingen som har lært meg mer om fotball enn Trond Sollied. Den tidligere Bodø/Glimt-, Rosenborg-, Gent-, Brugge- og Olympiakos-treneren har så stor kunnskap om spillet at han dro meg inn i sine enkle forklaringer på en lærerik måte.

Etter min mening er Trond Sollied et fotballgeni. Det viste han også, ved å løfte fem klubber på rad til et høyere nivå enn de var på da han overtok dem. Sollied kalte det «en stille revolusjon» det han gjorde. Ingen merket endringene. Og det var en suksessfaktor.

Trene alle lag?

Da Nils Johan Semb gikk av som landslagssjef på senhøsten 2003, var Trond Sollied høyt oppe med belgiske Brugge. Og han ble lansert, naturlig nok, som Sembs etterfølger.

Sollied kunne tenke seg jobben. Men kun som et tillegg til Brugge. Det var helt uaktuelt for Sollied å gi opp Brugge for å lede Norge. Det mente han var helt unødvendig, og dermed helt uaktuelt.

Dermed gjorde han seg uaktuell til jobben. For det ville – selvsagt – ikke et forbund ha noe av, at den prestisjetunge jobben som landslagssjef på et vis skulle være en B-vare, noe som kunne løses når klubbtreneren hadde fri.

Tilfellet Hamrén

Det hører med til historien at Rosenborg, omtrent samtidig, også ønsket seg Sollied. Og det var da ranværingen kom med sin klassiske uttalelse: «Æ kan’kje træn alle lag…»

Men et klubb- og et landslag, det mente Sollied, helt seriøst, at han fint kunne fikse. Da kunne han fortsette å bo i Belgia, og pendle mellom klubb- og landslag, mellom Belgia og Norge.

Skepsisen, og den er naturlig siden det ikke har vært særlig prøvd i moderne tid, den er naturlig til en slik ordning.

Vi går til 2009. Erik Hamrén er Rosenborg-trener, med stor suksess, og det svenske fotballforbundet ønsker seg Hamrén som Lars Lagerbäcks etterfølger på landslaget. Hamrén vil ha jobben, men RBK vil ikke slippe han. Det ender med et kompromiss, der Hamrén i sju måneder (skulle vært ni) har begge jobbene.

Skisserte et opplegg

Fungerte det? Jeg vil si ja, siden Rosenborg ikke tapte en fotballkamp og Sverige kom godt i gang under Hamréns ledelse. Men det ble slitsomt, jeg vil tro mest mentalt, fordi to parter ønsker deg og drar i deg, ofte samtidig.

Og en hver svak fotballkamp blir tatt som bevis på at – nei, dette går ikke.

Så, to måneder før dobbelt-kontrakten gikk ut, ble Hamrén løst fra kontrakten med Rosenborg og fortsatte som svensk landslagssjef til og med sommeren 2016.

Hamrén har fortalt meg en interessant ting rundt dette: Hadde han gjort det samme en gang til, så ville det fungert bedre; han ville satt sammen gode team i begge leirer, så han selv kunne fordelt tiden sin bedre. Hamrén mener presset var størst fra ham selv. Fordi han ville gjøre alt bra. Han hadde ingen erfaring med landslag - noe Ståle Solbakken har, både som spiller og assistent-trener.

Ståle Solbakken brukte tid på å skissere, tenke og vurdere, om det var mulig å få til noe lignende. Planen var å sette sammen et så sterkt team, både i København og rundt landslaget, at han kunne gå inn og ut av jobbene, være til stede der det var viktigst, til en hver tid.

Mulig å gjennomføre

I Solbakkens verden dreier landslagsjobben om å legge forholdene til rette, jobbe tett, inn mot samlingene. Det er egentlig det eneste som teller. Han mener at, hvis du bruker den uka du har på deg, maksimalt, så kan det være nok. Du trenger ikke nødvendigvis å reise verden rundt, besøke klubber og spillere, se mange kamper live, eller stille opp på ting døgnet rundt for å skape et godt fotball-landslag.¨

De lange linjene, det får toppfotballsjefen ta seg av. Og det har Solbakken rett i.

Men er det gjennomførbart?

Samlingene er blitt færre. Og de foregår, selvsagt, når klubblagene har fri. Så i teorien er det fullt mulig å gjøre begge jobbene for en mann. Men lar det seg gjennomføre?

Kritikken kommer raskt

Det er noen åpenbare feller her, de som ligger i menneskets natur:

For hvis et av lagene gjør det dårlig, hvem får da skylda? Landslagssjefen og klubbtreneren, selvsagt. Og da kommer alle teoriene, fra media og den fotballinteresserte mann og kvinne:

«Han får da ikke gjort den ene jobben skikkelig når han har to jobber.»

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Det kommer før du aner det. Jeg mener faktisk at det skal være fullt mulig å kombinere en jobb som klubbtrener og landslagssjef, i teorien. I praksis tror jeg det blir for mye støy. Vinner du hver kamp, så holder folk kjeft. Sånn fungerer livet. Men med en gang det kommer et dårlig resultat, så skytes det fort fra alle hold mot han «som tror han er Supermann».

Det hadde vært interessant å se et forsøk i praksis, men jeg tror aldri det kommer til å skje.

Fordi det ligger for mye prestisje i dette.

Og fordi et forbund vil se på det som et nederlag, en devaluering av landslagsjobben.

Dessverre.