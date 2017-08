Kun 1 av 10 tar «bakveien» til A-landslaget

Siden 2000 har 168 spillere debutert for det norske A-landslaget. Kun 18 av dem hadde aldri spilt U-landskamp fra før.

– Jeg ser det er mange som gir opp. Jeg trener selv et G16-lag nå, og ser det er stor forskjell på hvordan de utvikler seg. Jeg prøver å fortelle dem litt av min historie, og ber dem være tålmodig, sier Morten Fevang, som var 34 år da debuten for Norge kom.

Han er en av dem 18 spillere som har debutert på A-landslaget uten å ha spilt U-kamper for Norge. 168 spillere har debutert, hvilket som betyr at bare en av ti A-landslagsspillere ikke har vært på ungdomslandslag.

Bare Frode Johnsen (35 kamper) og Erik Hagen (28 kamper) har over 15 landskamper av disse.



Ikke gi opp



– Jeg hadde et par kretskamper, men ellers var jeg ikke i nærheten av noe. Jeg var en tålmodig type, lenge liten i vekst, før jeg utviklet meg sent. Men jeg sto på og trodde på det jeg gjorde uten å gi opp. Det funket til slutt, sier Morten Fevang til VG.

Disse har debutert for Norge uten U-kamper etter 2000: Frode Johnsen, Erik «Panzer» Hagen, Anders Rambekk, Raymond Kvisvik, Morten Moldskred, Bård Borgersen, Pål Strand, Ståle Stensaas, Mike Kjølø, Jan Frode Nornes, Morten Fevang, Atle Roar Håland, Espen Olsen, Tommy Berntsen, Erik Holtan, Espen Bugge Pettersen, Haitam Aleesami og Bjørn Maars Johnsen.

Mannen med nesten 400 kamper for Odd synes at 18 av 168 er et lavt tall, men ber folk jobbe for drømmen.

– Trener man hardt og har litt flaks i klubbvalg og er god når man bør være god, så kan man komme veldig langt med tiden. Det handler mye om tillit, sier Fevang.

– Hvordan var det å debutere med flagget på brystet som 34-åring?

– Det var spesielt. Jeg hadde det alltid i baktanken og ga meg aldri. Jeg utviklet meg gradvis hele tiden, uten å ta de store stegene, og nådde fram til slutt. Men du kan si jeg tok den lange veien, svarer Fevang og ler.

ENESTE: Som 34-åring fikk Morten Fevang sin første og siste landskamp for Norge i 2-0-tapet mot Nederland i 2009. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

Mindre tiltak før

Ståle Stensaas fikk til slutt ni landskamper, i tillegg til en innholdsrik klubbkarriere i Rosenborg, Rangers, Lyn og Lillestrøm. Han var 30 år da den første kampen kom i 2001.

– Da jeg var ung var det ikke like mye tiltak rundt landslag som det er nå, også var det litt tilfeldig hvem som ble tatt ut. Jeg spilte litt på kretslag, men jeg var også borte to år fra fotballen da jeg spilte mest bordtennis når jeg var 15 og 16 år, sier Stensaas.

Den tidligere venstrebacken mener bordtennis-årene gjorde han godt.

VENSTREBACK: Ståle Stensaas fikk noen landskamper for Norge. Her fra en 3-0-seier mot Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten det med tanke på motivasjon for fotball. I tillegg tror jeg bordtennis gjorde meg kvikkere.

– Du var uten U-landskamper før du kom på A-landslaget. Var det noe spesielt rundt det?

– Jeg husker det ble nevnt da jeg kom inn, men det var ikke noe stort poeng. Jeg jobbet og var tålmodig. Det fikk meg langt, svarer Stensaas, som blant annet har vært juniortrener i Rosenborg i flere år etter karrieren.

Alder ikke viktig

Anders Rambekk, tidligere Odd-, Lillestrøm- og Pors Grenland-forsvarer, fikk syv kamper. Den første kom i en alder av 29.

– Jeg husker det var veldig morsomt å bli tatt ut. Det var ikke alle andre som var enig i at jeg var god nok, men jeg trente og kom med blant de beste uten at jeg hadde noen drøm om landslaget. Jeg hadde det bare gøy med å bli så god som mulig, sier Rambekk.

Telemark-gutten, som har blitt KrF-politiker etter karrieren, mener at forutsetningen for å bli god ikke avgjøres av om du er på landslag som guttespiller eller ei. Det er Fevang enig i.

– Å vite hvem som blir gode når de er 16 år, er veldig vanskelig. De beste da er ikke nødvendigvis de som tar steget helt opp, hevder Fevang, som også har spilt i Odense.

For Rambekk var den norske landslagsdrakten aldri noen drøm.

– Jeg tror fokuset mitt hjalp meg mye. Jeg drømte aldri om landslaget eller utlandet. Jeg tenkte hele tiden her og nå, og plutselig var jeg god nok. Og det er det viktige. Ikke om du er 16 eller 30 år, men at du er god nok. Det er mulig hele veien å bli det, mener Rambekk.