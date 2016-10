BAKU (VG) (Aserbajdsjan - Norge 1-0) Norges VM-drøm virker knust etter tap mot verdens 133. beste fotballasjon - og presset på landslagssjef Per-Mathias Høgmo øker.

– Først og fremst var det veldig skuffende å tape her nede. Vi hadde for dårlig kvalitet i avgjørende situasjoner, burde skapt flere sjanser, flere bevegelser og så videre, sa Per-Mathias Høgmo til Max.

– Føler du at du har tillit i spillergruppen?

– De har vært formidable hele uken, vært topp konsentrert, men fikk det ikke til i dag.

– Hvorfor ønsker du å fortsette i denne jobben?



– Dette er vi sammen om, dette skal vi løfte, det er mange spillere her med stort potensiale, vi så det ikke i dag, men det kommer i neste kamp på tirsdag mot San Marino, svarte den pressede treneren på TV-kanalens spørsmål, før han forsvant ut av intervjusonen.

Støtter Høgmo



Spillerne var langt nede etter tapet i Baku.

– Helt for jævlig. Vi skapte mange sjanser til å vinne kampen, men det er ikke godt nok å tape mot Aserbajdsjan. Ingen andre enn oss spillere får ta på oss skylden for dette tapet, sa Haitam Aleesami til Max.

– Spillergruppen får ta på seg dette. Vi gjorde ikke en god nok jobb.

– Betyr det at du har tillit til det Høgmo holder på med?

– Absolutt. Jeg synes ikke vi kan ta dette på Høgmo. Det er vi som ikke setter sjansene og det er ikke bra nok fra oss, svarte backen på TV-kanalens spørsmål.

Også landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred gir sin fulle støtte til Høgmo:

– Høgmo har absolutt tillit i gruppen. Det er vi som spiller fotball, ikke han, sa Skjelbred til Max.

LEVER FARLIG: Per-Mathias Høgmo i Baku. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

98 kvadratmeter



Tapet gjør at Norge står uten poeng etter to kamper i VM-kvalifiseringen.

Dermed er Per-Mathias Høgmo, som før kampen har vært klar på at landslaget bør ta sju poeng til sammen i kampene mot Aserbajdsjan, San Marino (hjemme tirsdag) og Tsjekkia (borte 11. november), under et voldsomt press. Målsettingen kan ikke innfris - og spørsmålet er om treneren får fortsette i jobben.

På 29 landskamper som sjef har han tapt hele 17. I Baku kom kalddusjen etter ti minutter da en ball Aserbajdsjan angrep på høyresiden. Markus Henriksen aldri kom i press mens Per Ciljan Skjelbred ikke oppfattet faren raskt nok, var Maksim Medvedyev helt alene på 15 meter. På halv volley plasserte han inn 1-0 i Rune Jarsteins høyre hjørne.

– Han får 98 kvadratmeter. Fin utsikt, strålende beliggenhet, kommenterte fotballekspert Bengt Eriksen på Max.

– Dommeren ga dem et frispark ut av ingenting. Så ble det klabb og babb, tilfeldigheter og jævlig bittert. Et drittmål, sånt skal ikke skje, sa Ole Selnæs til Max.

Per-Mathias Høgmo, stående ved sidelinjen, bråsnudde umiddelbart og holdt blikket festet på benken helt til han satt seg på plass.

Derfra så han et norsk lag som slet med balltempoet mot et hjemmelag som lå svært lavt. Sjelden har Norge hatt ballen oftere, 75 prosent av tiden ifølge Opta, og sjansestatistikken endte 6-1 til Norge.

På 133. plass



Norge var dermed best på mektige, men likevel spøkelsesaktige Olympiastadion i Baku. Pål André Helland (tverrligger rett fra corner), Haitam Aleesami (stupheading rett på keeper og et halvfarlig skudd) og Stefan Strandberg (heading etter corner) kunne alle scoret. Ti mintter etter pause skjøt Adama Diomande rett på keeper fra kloss hold, like før slutt headet Markus Henriksen utenfor.

Men det tidlige ledermålet gjorde at Aserbajdsjan fikk kampen akkurat der de ønsket, og selv forsøket på lange baller på slutten ga ingen norsk sluttspurt av betydning.

Aserbajdsjan er ifølge FIFA verdens 133. beste nasjon - 63 plasser bak Norge. Riktignok viser lagets resultater i kvalifiseringer hjemme at de langtfra er en kasteball:

Norge tapte 3-0 for Tyskland på hjemmebane i første kamp i kvalifiseringen. Tirsdag kommer San Marino, som Aserbajdsjan slo 1-0 i september, til Ullevaal. For at Norge skal komme til VM-playoff nå, må laget fort vinne minst seks av de gjenværende åtte kampene for å klare en andreplass bak ventelig suverene Tyskland.

