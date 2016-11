Klaveness om Høgmo: – Vant aldri folket

Fotballekspert Lise Klaveness mener fotballen ble for «fancy» for Per-Mathias Høgmo (56).

Lise Klaveness er advokat og tidligere landslagsspiller i fotball. Hun heiet på Høgmo og hans prosjekt da han satte i gang som landslagstrener. Hun syns den forrige kvalifiseringen var god, selv om det endte i en gigantisk nedtur i playoff mot Ungarn.

– Jeg sa til min samboer at det ikke hadde vært så gøy med norsk landslagsfotball på mange Herrens år. Vi vant også. Vi var på sporet. Men så gikk de seg bort i playoffen. Det var akkurat som om Høgmo ikke hadde nok tro på sitt eget prosjekt da, sier Klaveness til VG og fortsetter:

– Med en gang det gikk dårlig, ble Martin Ødegaard vraket. At Ødegaard ikke var med sist, er i strid med det Høgmo ville oppnå. Personlig tror jeg han hørte for mye på kritikerne.

Norge tapte 2–1 mot Tsjekkia i Praha forrige fredag. Etter tapet ga Høgmo klart uttrykk for at han ville fortsette som landslagstrener.

Destruktiv spiral



Høgmo tok over etter Drillo 27. september 2013, og har fungert som landslagssjef i tre år, én måned og 21 dager. Klaveness har litt vondt av Høgmo i dag, selv om hun mener det er naturlig at det er over nå.

– Nå ble trykket så stort. Jeg har vært i destruktive spiraler selv. De er det vanskelig å snu, selv om alle vil. Dårlig selvtillit er vanskelig å snu. Resultatet i seg selv er ikke alltid treneren sin feil, men ansvaret er alltid det, sier Klaveness.

Høgmo var en landslagstrener med stil. Alltid blankpussede, skinnende sko og ofte med et fint skjerf i halsen.

– I Norge liker vi folk med gummistøvler, det liker jeg også, men det er ikke noe jeg legger særlig vekt på. Hadde han lykkes, så hadde folk trykket ham til sitt bryst. Men fallhøyden blir litt større med fin stil. Det er lettere å være kjempebeskjeden og fåmælt i Norge, men ingen hadde blitt populær med de resultatene, sier Klaveness og legger til:

– Høgmo vant aldri folket. Både skjerfet og spillestilen ble for «fancy».

– Begynn enkelt

Hun verdsetter Høgmos vilje til å spille fin fotball. Men fotballeksperten mener laget ble felt av et dårlig forvar. Dette håper hun den neste landslagstreneren tar tak i.

– Man må begynne med grunnmuren. Vi har sluppet inn enkle mål på innlegg, det har vært banale mål, det handler ikke om spillestil – det er fotball. Forsøket til Høgmo ble litt for visjonært, begynn enkelt, sier Klaveness.

Otto Ulseth var assistenttrener for Egil «Drillo» Olsen i perioden i Irak i 2007/2008. Han hadde ikke hørt om Høgmos avgang før VG ringte i formiddag.

– Det er trist. Ikke så mye mer enn det å si. Det er trist for alle involverte, og mest for Per-Mathias, men sånn er den bransjen, de fleste jobbene slutter på den måten der, sier Ulseth til VG.

– Er du overrasket over at Høgmo er ferdig?

– Nei. Dette kom jo ikke som noe sjokk på noen, svarer Ulseth.

– Ikke enkelt



Men den tidligere fotballtreneren mener det ikke var tid for å kvitte seg med Høgmo før nå.

– Dette var ikke et tema før etter Tsjekkia-kampen, slik jeg ser det. Det er først nå man hadde et grunnlag å samtale målt mot resultatmål, sier Ulseth.



– Hvordan tror du Høgmo har det?

– Sånn som alle vil ha det i en slik situasjon, det er ikke enkelt for noen. Samtidig vil han mobilisere sin sunne fornuftig, så kommer dette til å gå bra, svarer Ulseth.

Tidligere fotballkommentator i NRK, Arne Scheie, hadde rukket å ta en lengre joggetur før beskjeden om Høgmos avgang kom i 09.30-tiden.

– Det er bestandig synd når en trener blir sparket, men fotballtrenere lever på resultater, og når de ikke kommer så er det bare en utvei, sier Scheie og legger til:

– Publikum ble borte, supporterne begynte å murre. Det ble veldig mye støy. De kunne ikke leve med alt det negative frem mot kampen mot Nord-Irland.

– Hvem tror du overtar?

– Av utlendinger har jeg Lars Lagerbäck på topp, etter det han har gjort med Sverige, og ikke minst Island nå nylig. Men Ståle Solbakken er mitt førstevalg, svarer Scheie.