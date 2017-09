King viste vei i Lagerbäcks første seier

ULLEVAAL (VG) (Norge-Aserbajdsjan 2-0) Joshua King (25) viste solid form da Lars Lagerbäck (69) endelig tok sin første seier som norsk landslagssjef.

En straffescoring fra King og et Aserbajdsjan-selvmål sørget for en komfortabel 2-0-seier til Norge foran bare 8529 tilskuere på Ullevaal.

I forsøk nummer fire kom endelig seieren for Lars Lagerbäck, 212 dager etter at svensken ble presentert som norsk landslagssjef.

Og kanskje vel så gledelig: Den stigende norske formkurven fortsatte fredag kveld. Norge styrte begivenheten fra start til slutt – og bortsett fra at Aserbajdsjan ble sluppet til for lett ved noen tilfeller – var den en solid match av Norge.

Les fyldig kampreferat her

Best av alle ifølge VGs børssettere var Joshua King, som med sin råe fysikk var helt sjef når han bestemte seg for å være det.

Seieren over Aserbajdsjan kommer 325 dager etter forrige Norge-triumf: 4-1-seieren over San Marino på Ullevaal.

På minussiden for Norge, og spesielt for en ellers god Mohamed Elyounoussi, kommer effektiviteten. Moi hadde alene fire sjanser uten å sette noen, mens Norge hadde elleve avslutninger totalt - flere av dem store sjanser. Men det måtte altså et straffespark og et selvmål til for å få ballen i mål.

Før fredagens landskamp i beste «Nytt på Nytt»-sendetid viste dystre tall at Norge er ett av Europas mest ineffektive lag – når man ser på antall avslutninger laget må ha for å få kula i mål.

Og det landslagsgutta gjorde på Ullevaal så en stund ut som gammelt nytt.

Jonas Svensson traff bare nesten mål, Mohamed Elyounoussis forsøk var hakket hvassere, Joshua King måkte ballen på rad 34, Moi avsluttet over på sitt andre forsøk – før Haitam Aleesamis venstrebensskudd hadde retning mot Aserbajdsjan-fansen i det ene Ullevaal-hjørnet.

Fem forsøk, ingen på mål – helt typisk Norge.

Men da Aserbajdsjans Badavi Guseinov bommet på ballen og holdt på å knuse ribbena til Joshua King fikk Norge muligheten fra straffemerket.

På Norge-forsøk nummer seks satt den. Kings straffespark ble plassert kjølig i det ledige hjørnet.

I den europeiske VM-kvalifiseringen var Norge nummer 46 av 54 lag når det kommer til effektivitet – før fredagens oppgjør.

Landene som avslutter dårligere enn Norge er Kazakhstan, Latvia, Færøyene, Hviterussland, Kosovo, Aserbajdsjan, Andorra og Liechtenstein.