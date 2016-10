King skadet - Nordlie reagerer på manglende leggskinn-bruk

ULLEVAAL (VG) Innpakket i vinterklær sitter Joshua King (24) og ser på landslagstreningen. Norges viktige spiss er skadet to dager før VM-kvalifiseringen mot Aserbajdsjan.

– King fikk seg en kakk i leggen på trening, og vi er litt føre var. Men det skal være greit med tanke på lørdag, sier Per-Mathias Høgmo.

– Helt sikkert?

– Per i dag er vi rimelig sikre, svarer landslagssjefen, som møtte pressen etter en formiddagsøkt i kaldt og klart høstvær på Ullevaal.

Han drillet inn det samme laget som på onsdagens trening – med ett unntak. Alexander Sørloth fikk prøve seg som spiss mens Joshua King pakket seg inn en tykk boblejakke på innbytterbenken.

I ettermiddag drar landslaget til Baku, og lørdag spilles den svært viktige VM-kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan.

En reporter på Høgmo-pressekonferansen bemerket at nesten ingen av landslagsspillerne trener med leggbeskyttere.

Leggskinnløs duell: Jo Inge Berget og Martin Samuelsen (ryggen til) i duell på torsdagens trening. Begge uten leggskinn. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG



– Jeg ser nesten ikke et leggskinn på trening i internasjonal fotball, og det blir veldig sært hvis vi skal innføre det her på trening, svarte Høgmo.

– Det er bare i Skeid vi trener med leggskinn, kommenterte NRKs fotballekspert Tom Nordlie fra salen.

Han utdyper overfor VG.

– Det er det eneste jeg er uenig med Høgmo i på denne pressekonferansen. Jeg mener at det er viktig for å forebygge skader. Da hadde jeg heller kjørt et litt sært prinsipp på det. Men jeg er jo litt gammaldags, sier Nordlie, og legger til.



– Det er det du må bruke i kamp. Jeg tror ikke Ole Einar Bjørndalen øver uten gevær når han skal skyte.

Han mener Høgmo er på offensiven før Aserbajdsjan-avreisen.

- Ja, jeg synes det. Han stopper spillet, coacher, fryser situasjoner, har litt humor. Man skal ikke undervurdere sjefens signaler og kroppspråk. For meg begynner denne kvaliken nå – og ikke mot Tyskland.

På dagens trening på Ullevaal stadion drillet landslagssjef Per-Mathias Høgmo det som trolig blir startoppstillingen i lørdagens VM-kvalifisering mot Aserbajdsjan i Baku. Men istedenfor King var det Aleksander Sørloth som spilte midtspiss i 4-3-3 formasjon.

Dette var laget som ble drillet minus keeper Rune Jarstein: Jonas Svensson, Even Hovland, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami – Markus Henriksen, Ole Kristian Selnæs, Per Ciljan Skjelbred – Pål André Helland, Aleksander Sørloth, og Adama Diomandé

SKRYTER AV DIO: Per-Mathias Høgmo skryter av seongstarten til Adama Diomande (Hull) i Premier League. Her fra dagens landslagstrening på Ullevaal stadion. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Høgmo fikk nok en gang spørsmål om han føler presset.

– Det er dette som gjør fotballen gøy. Jeg er fokusert på oppgavene som skal løses: Utvikle laget, støtteapparat – og skape resultater, svarte Høgmo.

– Norge er langt nede på FIFA-rankingen og det har vært en debatt etter Tyskland-kampen. Er landslaget undervurdert?

– Bruk forrige kvalik. Det er konkurransen vi har vært i. Ikke bruk FIFA-rankingen. Hadde vi tenkt på FIFA-rankingen, så hadde vi ikke gjort det vi har gjort fra dag én: Å spille mot verdens beste fotballnasjoner for å se hvor listen ligger. Det har vært vårt utpregede mål, og det har gjort at vi har blitt hardt straffet.

– Vi har heller ikke tatt hensyn til å la være å spille treningskamper når det har vært gunstig i forhold til en FIFA-ranking. FIFA-rankingen kommer ikke til å telle før om tre år.

– Så dere er langt bedre enn FIFA-rankingen?

– FIFA-rankingen får være det den er, for å si det rett ut.

– Føler du at spillerne fortsatt er like lydhøre for dine ideer?

– Veldig. Veldig.