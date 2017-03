King om «slappe» landslagsspillere: – Håper Lagerbäck strammer opp

BOURNEMOUTH/OSLO (VG) Joshua King (25) er garantert med når Lars Lagerbäck (68) tar ut sin første landslagstropp i dag. Formspissen håper svensken strammer opp «slappe» landslagsspillere.

– Jeg har fått med meg at Lagerbäck har sagt at det har vært for snilt på landslaget før, og det er jeg ganske så enig i. Jeg håper han strammer opp alle gutta – det er hans jobb, sier King til VG.

– Hvordan skal dere strammes opp?

– Det er hans jobb. Han kom med det utspillet, så han burde vite hvorfor han sa det. Da håper jeg han strammer opp, for det er jeg helt enig i, sier King som ikke vil være mer konkret når det kommer til hva han mener har vært for slapt tidligere.

– Må du strammes opp?

– Njæææææ, jeg er kanskje en av dem ... Men jeg har ikke noe imot å bli fortalt hva jeg skal gjøre når jeg er på samling. Da er jeg på jobb, og jeg prøver å gjøre det beste for laget og det treneren ber meg om.

Norges nye landslagssjef, altså Lagerbäck, snakket litt om at spillerne har vært for snille ute på banen da han ble intervjuet av VG i februar.

– Inntrykket som jeg har fått, ut fra det jeg har sett til nå, er at det virker litt snilt på banen.

– Forklar!

– Jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke … power … Det har vært litt for snilt, om jeg får uttrykke meg sånn.

– Hvordan skal du snu det?

– Jeg tror det er et mentalt spørsmål. En attityd-fråga, sa Lagerbäck.

TAR UT SIN FØRSTE TROPP: Lars Lagerbäck ble presentert som ny landslagstrener i februar. i dag plukker han ut spillerne som blir med mot Nord-Irland. Foto: Frode Hansen , VG

Og får altså støtte av King, den norske formspilleren som har banket inn mål for Bournemouth i det siste.

To mål på to landskamper



King har scoret i sine to siste landskamper – 1-2-tapet mot Tsjekkia, og i 4-1-seieren mot San Marino. Han ble som kjent vraket til EM-playoffkampene mot Ungarn høsten 2015, men var en gjenganger i landslagstroppene til Per-Mathias Høgmo. Stemningen i landslagstroppen var tidvis trøblete under Høgmos ledelse, og King var blant spillerne som uttrykte sin misnøye.

Han har også gått ut flere ganger og støttet Høgmo:

– Vi har tillit til treneren. Jeg synes ikke vi skal henge for mye med hodet. Alle trodde vi skulle tape her. De eneste som hadde et lite håp var gutta i garderoben og trenerne. Selv om vi ble rundspilt, så har Tyskland rundspilt mange andre lag i verden, sa King etter 0-3-tapet på Ullevaal i september i fjor.

SOLID FORM: Joshua King jubler etter å ha satt inn sitt tredje mål mot West Ham sist helg. Foto: Peter Nicholls , Reuters

Fortsatt VM-håp



Det norske landslaget har et ørlite håp om å komme seg til VM-sluttspillet i Russland neste sommer, men da må det bli seier i Belfast mot Nord-Irland 26. mars.

– Jeg håper selvfølgelig på tre poeng mot Nord-Irland og at alle gutta er skikkelig «på». Men før jeg kan tenke for mye på landslaget har jeg en veldig viktig kamp for Bournemouth, sier King.

Han slutter seg til landslagstroppen etter helgens hjemmekamp mot Swansea. King scoret som kjent hat trick i 3-2-kampen mot West Ham sist helg, og er en av formspissene i Premier League med ni mål på sine ti siste ligakamper.

25-åringen har spilt i flere posisjoner på Bournemouth-laget, men regner med at Lagerbäck foretrekker å bruke ham helt på topp.

– Jeg har alltid vært spiss på landslaget, og ikke spilt andre posisjoner. Jeg er ganske sikker på at Lagerbäck ser på meg som en spiss, men jeg spiller der jeg får beskjed om. Det er helt klart! sier King og smiler.