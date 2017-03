King om møtet med Lagerbäck: – Intenst mentalt

LONDON/OSLO Tankevirksomheten til Joshua King (25) går på høygir etter et døgn sammen med den nye sjefen, Lars Lagerbäck.

– Det har vært intenst mentalt. Jeg syns treningen var veldig rolig, men jeg syns det har vært mye nytt, forteller King til VG under tirsdagens pressetreff.

25-åringen fra Romsås er brennhet for tiden. King har scoret 11 mål på et Bournemouth-lag som ligger på nedre halvdel i Premier League. Det imponerer Lagerbäck.

– Det sier sitt. Det ser ut som han har funnet sin rolle i Bournemouth bedre og bedre og blitt mer og mer effektiv, roser Kings nye landslagssjef.

Tydelig svenske

At Lagerbäck har vært klar på hva han krever av spillerne sine, er ingen overraskelse. Tydelighet har vært en av svenskens suksessfaktorer gjennom sin lange trenerkarriere.

– Møtet med ham har vært veldig positivt. Han er veldig klar på hvordan han vil at vi skal spille. Vi er ikke helt ferdig med alt, men vi har gjort litt defensivt og offensivt, sier King.



– Hva har gjort mest inntrykk?

– Hvor klar han er på hvordan han vil vi skal spille, den troen han har på det selv og måten han har møtene på. Når han vet hva han vil, er det lettere for oss å forstå. Det virker bra på meg. Jeg er vant til å få instrukser, sier King og røper at «tålmodighet» har vært et nøkkelord.

King er positiv

En seier mot Nord-Irland førstkommende søndag vil ikke kunne sende Norge til VM, men et tap vil spolere muligheten for norsk deltagelse i mesterskapet i Russland neste år.

Betydningen er derfor stor. Kampen må vinnes. Og King vil være Norges fremste angrepsvåpen i et oppgjør hvor han møter West Bromwich-stopperne Gareth McAuley og Johnny Evans.

– Jeg spilte mot West Bromwich for to uker siden. Jeg vet at det blir en tøff kamp. De er veldig duellsterke. Jeg vet at det definitivt ikke blir lett, men vi går for tre poeng. Jeg lover ingenting, men jeg skal prøve å score, sier King, vel vitende om at han laget et mål på straffe i den forrige duellen med McAuley og Evans.

– Har manglet gnisten

Ærgjerrighet, moral og en offensiv holdning, eller «attityd» for å bruke Lagerbacks eget ord på det, er noe svensken jobber med i London.

King er åpen om at laget tidligere ikke har hatt en maksimal innstilling.

– Jeg syns at vi har manglet den lille ekstra gnisten. Jeg syns det har vært kamper i det siste hvor gutta har backet hverandre, men vi kan alltid få mer.

25-åringen, som ble vraket av Per-Mathias Høgmo til playoffkampene mot Ungarn i november 2015, er nå i sitt livs form. I alle fall hvis man ser på antall mål han har scoret den siste tiden.

– Statistikken min viser at det er den beste. Etter at Callum (Wilson) ble skadet, har jeg blitt flyttet opp på topp i Bournemouth. Vi spiller med to spisser, jeg er nærmere mål og putter på det meste nå. Jeg føler meg bra, sier King.

Bournemouth-manager Eddie Howe har endelig fått ut potensialet til nordmannen. Nå håper Lagerbäck å få til det samme på landslaget.

– Han må agere rett, så må laget se til at han får muligheter som spiss. Hvis ikke går det ikke. Vi må få til en samhandling. Jo mer lagkameratene vet hvordan Joshua vil spille, øker sjansen for at han skal få fremgang, sier Norges nye sjef.