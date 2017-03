BELFAST/OSLO (VG) Joshua King (25) er misfornøyd med måten Norge valgte å spille på i 2-0-tapet for Nord-Irland.

– Det er surt. Vi slipper inn et mål etter halvannet minutt. Vi gjør det vanskelig for oss selv, sier Joshua King til VG.

Det var Lars Lagerbäck (68) enig i. Norges nye landslagssjef hadde komponert laget med King og Alexander Søderlund (29) som spisspar og instruert resten til å slå lange baller i bakrom for å true trebackslinjen til Nord-Irland på fart. I stedet endte Norge, King og Søderlund opp med en rekke tapte dueller mot de hodesterke stopperne til hjemmelaget.

– Vi spiller bare etter deres styrker. Vi slår altfor mange, unødvendige lange baller uten adresse. Det er det deres forsvarsspillere er gode på. Det var så mye rom at vi skulle prøvd å spille, sier King.



Les også: Lagerbäck legger seg flat etter sjokkstarten: – Det er mitt ansvar

– Fulgte ikke planen

Nord-Irland stilte med Premier League-trioen Craig Cathcart (28), Gareth McAuley (37) og Jonny Evans (29) som stoppere. Det åpnet for mer rom på sidene enn det som vanligvis er tilfellet i et mer tradisjonelt firemannsforsvar, noe Lagerbäck ønsket å utnytte.

Men i stedet for at King fikk brukt sin enorme hurtighet til å skape sjanser for seg selv og sine lagkamerater, fikk de nordirske kraftkarene det enklere enn Norge håpet på.

VM-kvalik, gruppe C 1. Tyskland - 15 p 2. Nord-Irland - 10 p 3. Tsjekkia - 8 p 4. Aserbajdsjan - 7 p 5. Norge - 3 p 6. San Marino - 0 p

– Det var meningen å slå langt. Problemet var at vi slo langt uten adresse. Det er greit å slå langt på Søderlund, men når vi gjør det på Tarik (Elyounoussi), Moi (Elyounoussi) og Mats (Møller Dæhli), blir det vanskelig. Vi var rett og slett ikke gode nok. Vi tok feil valg med ballen, sier King.

Even Hovland (28) forteller at planen var klar, men at den ikke ble utført godt nok.

– Vi ble for ofte slående for midt på i stedet for å slå bredt, sier Hovland til VG.

– Det var ikke en del av planen. Det ser ut som vi ble litt for stresset da vi slapp inn det første målet. Det er noe vi må få rettet på, sier lagkaptein Stefan Johansen til VG.



– Hvorfor gjør dere det så vanskelig for dere selv?

– Vi skulle være tålmodige og ikke selge oss i én mot én-situasjoner. Det skal bli tøft å kvalifisere oss, men vi må bare svelge dette her. Vi har fått inn en fantastisk trener med mye erfaring som kan løfte dette landslaget, sier Johansen.

Les også: Lagerbäcks marerittdebut får gjennomgå på Twitter

– Tøft mentalt

Mats Møller Dæhli (22) kom inn som innbytter i andre omgang. Han viste seg frem på en positiv måte, men kantspilleren opplevde det som vanskelig å gå på et nytt tap med det norske landslaget.

– Det er tøft mentalt. Vi har mye motgang nå. Vi må vise karakter. Beklager til alle som så på, for at vi spillerne ikke står nok fram. Vi må ta ansvar for resultatet, sier Dæhli til VG og fortsetter.

– Det er tungt når vi blir jagende hele kampen. Vi har en ny trener som kommer med et nytt spillemønster og nye tanker. Vi får ikke øvd inn alt på en uke. Vi blir jagende, og går litt oppå hverandre. Vi finner ikke ut hvordan vi skal bryte dem ned, sier Dæhli.

Venstre back Jørgen Skjelvik er også skuffet. Han mener Nord-Irlands scoring etter bare 88 sekunder ble avgjørende for utfallet.

– Vi ble stresset og fikk ikke til spillet vårt. Det ble bedre i andre omgang, men det var ikke godt nok. Kampplanen var å få brukt spissene mye. Vi skulle slå i bakrom, men det var vanskelig ettersom Nord-Irland ble liggende så lavt, sier Skjelvik.

Les også: Twitterstorm mot Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal