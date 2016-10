King: – Hver gang jeg kommer på samling, har jeg lyst å være den beste spilleren

BAKU (VG) Joshua King (24) har brukt et drøyt svangerskap på hver scoring for Norge. Han forventer mer av seg selv.

– Hver gang jeg kommer på samling, har jeg lyst å være den beste spilleren her. Jeg vil bidra til at laget gjør det bra, at vi får poeng – og at vi kommer oss til VM, forteller King til VG på høyreiste Hilton Hotell i Baku.

Bournemouth-spissen får mer og mer anerkjennelse i England, men for Norge har ikke King vært helt konge – ennå. Totalt fem mål har det blitt siden debuten mot Island 7. september 2012, inkludert tvillingmålene mot Malta for to år siden.

Kings landslagsmål: 16. oktober 2012: Kypros-Norge 1-3 6. september 2013: Norge-Kypros 2-0 10. oktober 2014: Malta-Norge 0-3 (to mål) 5. juni 2016: Belgia-Norge 3-2

I snitt tar det drøyt ni og en halv måned mellom hver King-scoring for Norge.

24-åringen startet EM-kvaliken i 2014 som Per-Mathias Høgmos førstevalg, men etter hvert forsvant han ut i kulden. I play off-kampene mot Ungarn var han helt ute av troppen.

– Selvfølgelig er det viktig å lykkes på landslaget. Vi har ett mål, og det er å komme til VM. Man må ta kamp for kamp og vi tapte mot Tyskland, det tøffeste laget, sist, sier King, som ble meldt kampklar av landslagssjef Per-Mathias Høgmo fredag kveld.



Fikk Pep-ros



Før Tyskland-kampen hadde han ikke startet en viktig kamp for Norge siden 0-0-kampen mot Aserbajdsjan 12. juni i fjor.

Sittende i hotellvinduet har Bournemouth-spilleren fint skue til pomp og prakt i Baku. Det er ingenting å si på fasaden, men spør man menneskerettighetsorganisasjoner er det mye å ta tak i – om man ikke blir blendet av Ferrari-butikken.

Romsås-gutten King, som ble Manchester United-gutt som fersk 16-åring, har også vist at han har fasaden i orden. Som da han parkerte sin lynrask Mercedes, med 457 hestekrefter, utenfor Ullevaal stadion på en U21-samling.

Nå er han noe så sjeldent som en norsk angriper med brukbar suksess i pengemaskinen Premier League. Det har vanket en solid dose ros fra Manchester City-sjef Pep Guardiola.

– Det er to faktorer som gjør at det går bra. Jeg har holdt meg skadefri, og jeg ha en sesong i bena hvor jeg har spilt mange kamper. Det har jeg ikke gjort før. Det er det viktigste. Og så har jeg en trener som har tillit til meg, sier King om Pep-rosen.

Tolker kroppen bedre

VG har funnet statistikk som underbygger at det ikke bare er høflige Guardiola-fraser: King er blant Premier League-spissene som takler mest, vinner flest dueller og som lykkes oftest mann-mot-mann offensivt.

Legg til at King har truffet mål på samtlige seks skudd denne sesongen – og at han allerede har to ligascoringer – og du skjønner at arbeidet hans verdsettes.

– Jeg har jobbet hardt, og da blir det bare bedre og bedre, tillegger han.

– Kan du fysisk føle at du er blitt bedre?

– Jeg føler meg fysisk veldig bra. Vi er et Bournemouth-lag som løper veldig mye, mer enn noe annet lag i Premier League forrige sesong. Eller: Jeg tror Tottenham enten var rett over oss, eller rett under oss. Så fitnessen er ikke noe problem.

Til de som har mistet troen på ham, sier King:

– Det er skadene som har holdt meg tilbake tidligere. Nå har jeg holdt meg skadefri ganske lenge. Jeg har lært å kjenne kroppen min bedre, og da jeg merket at låret ikke var helt bra før forrige hjemmekamp mot Everton, så gikk jeg inn på kontoret og snakket med treneren. Da tok vi en beslutning, og det viste seg å lønne seg, forteller King.

En smell i leggen har fått fotballeksperter til å frykte at Norge mister sin kanskje viktigste mann mot Aserbajdsjan, men King – som ble testet på fredagens trening – er nå meldt klar til kamp.

– Jeg blir klar hvis jeg blir klar, ellers blir jeg ikke klar. Jeg håper at det går bra, sa King på «King-måten» tidligere på dagen i går.

Det er ikke alltid han er like motivert når journalister spør...

– Jeg har bare motivasjon inni meg. Siden jeg var liten har jeg likt å spille fotball. Det er ingen som motiverer meg.

