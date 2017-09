King foran Carew-skjema, bak Solskjær og Flo

ULLEVAAL (VG) Joshua King (25) har fått opp scoringsdampen – og ligger nå over John Carews scoringssnitt på landslaget.

Bournemouth-spissens straffescoring i 2-0-seieren over Aserbajdsjan fredag gjør at King melder seg inn i det gode selskap blant norske landslagsspisser i nyere tid.

Se bare her:

John Carew: 91 landskamper, 24 mål – 0,26 mål per kamp.

Ole Gunnar Solskjær: 67 landskamper, 23 mål – 0,34 mål per kamp.

Tore André Flo: 76 landskamper, 23 mål – 0,30 mål per kamp.

...

Joshua King: 29 landskamper, 8 mål – 0,28 mål per kamp.

King er fortsatt bare 25 år, og har mange år igjen til å ta igjen Carew, Solskjær og Flo. Så langt er snittet hans litt dårligere enn Flos og Solskjærs – og litt bedre enn Carews.

Men det blir tøft å hente inn tidenes mestscorende, Jørgen Juve, som har 33 mål på 45 landskamper (0,73 i snitt).

– Du er den som skal score målene og den Norge må stole på. Hva gjør Aserbajdsjan-prestasjon med deg?

– Ikke noe spesielt. Om Tarik scorer tre, og jeg har tre assists, så bryr jeg meg ikke noe om det. Selvfølgelig har alle spisser lyst å score, men det viktigste er at vi vinner kamper, sier King.

Har savnet tøffhet

Han erkjenner at det står bra til med selvbildet om dagen.

– Jeg har alltid hatt mye selvtillit. Når ting fungerer på banen, du har hatt en god pre-season, spiller i verdens beste liga og hadde en god kamp mot Manchester City sist, så tar du det med deg på samling, sier han.

– Hvilke meldinger får du av Lagerbäck? Hva vil han ha av deg?

– Han vil at spissene skal ligge høyt og samlet. Jeg blir litt for dyp til tider, men jeg blir litt utålmodig når jeg ikke får ballen. Jeg må kanskje lære meg å omstille meg litt fortere når jeg er på landslaget.

King er Norges toppscorer i den mislykkede VM-kvalifiseringen med tre mål. Han har avsluttet 22 ganger, og må med andre ord ha 7,33 avslutninger for å score.

Det er et stykke bak herrer som Robert Lewandowski, Romelu Lukaku og Cristiano Ronaldo. Lewandowski har smått utrolige elleve mål for Polen, på bare 29 avslutninger. Selv om han gikk målløs av banen mot Danmark fredag, trenger han bare 2,64 avslutninger på å score ett mål.

Ronaldo er VM-kvalikens toppscorer i Europa med 14 mål. Men Portugals scoringsmonster skyter mye. Han har hatt 53 avslutninger – og må i snitt ha 3,79 avslutninger for å score.

– Det er godt for oss å ha en som kan ta ned ballen der oppe. Han kan gjøre ting på egenhånd, og vi trenger sånne spillere som kan skape sjanser ut av ingenting, beskriver lagkamerat Mohamed Elyounoussi.

– Hvor mange mål bør han ha i neste EM-kvalik? Bør han lukte på tosifret?

– Heldigvis har vi mange som kan bidra til å score mange mål, men vi vet alle hva Joshua er kapabel til. Han kan fort score tosifret.

Lagkompis Mats Møller Dæhli beskriver Kings innsats mot Aserbajdsjan som fantastisk.

– Det er veldig gøy for meg å spille med ham. Han er lett å finne inn bak, og så er han så sterk at folk fokuserer på ham, så kan jeg snike meg inn i mellomrommet og sette opp ting. Det fungerte bra, sier Dæhli.

Når VG spør King om Norge ikke er avhengig av en storscorer, en som scorer vesentlig mer enn andre, svarer han at Norge har fire spisser...

– Jeg prøver å si at jeg er ikke er egoistisk når det kommer til hvem som scorer, men alle har jo lyst å score. Det er ikke noe å skjule.

Han får spørsmål om hva Norge må forbedre i Lagerbäcks byggverk.

– Det jeg har savnet er den tøffheten. Når vi møter Aserbajdsjan, tror jeg vi har så mye respekt for dem. Vi har respekt fordi de er fotballspillere. Når møter vi Tyskland, og hvis jeg er i duell med Jerome Boateng, en av verdens beste midtstoppere, så er det ikke sånn «uh, der er Jerome». Jeg gir hundre prosent uansett. Og det har vi manglet litt før. Den fighten.