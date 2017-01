Kilder til VG: NFF med tilbud til Solbakken

Etter det VG forstår har Ståle Solbakken (48) fått en offisiell henvendelse fra NFF, med spørsmål om han vil bli ny norsk landslagssjef.

Trolig vurderer Solbakken et konkret tilbud i disse dager.

Og etter flere måneder med spekulasjoner, særlig etter at Per-Mathias Høgmo måtte gå midt i november, er det grunn til å tro at en avgjørelse nærmer seg.

Solbakken sier at han ikke har noen kommentar til VGs opplysninger. Han er under kontrakt med FC København frem til sommeren 2018.

«Nordmannen er som en tatovering på FC Københavns overarm», skrev kommentator Søren Hanghøj Kristensen i Berlingske Tidende for et snaut år siden. Etter en imponerende Champions League-høst (ni poeng av 18 mulige og bare to baklengsmål) er Solbakkens posisjon i den danske storklubben enda sterkere.

Likevel har han flere ganger uttalt at familien skal bo sammen fra sommeren av (først i dette intervjuet med VG i september). Akkurat nå bor kona og barna i Hamar, mens Solbakken pendler hjem når muligheten byr seg.

På spørsmål om Solbakken har fått et tilbud, skriver NFFs toppfotballsjef Nils Johan Semb i en sms: «Som jeg har sagt mange ganger så kommenterer jeg hverken navn, rykter eller spekulasjoner.»

Overfor Ekstra Bladet avviser ledelsen i FCK kategorisk at det er kommet noen henvendelse fra det norske fotballforbundet. «Ståle Solbakken er under kontrakt med oss minst halvannet år til og gjerne lenger enn det», uttalte FCK-direktør Anders Hørsholt til Ekstra Bladet for en måned siden. Men dette er selvsagt også et taktisk spill. Dersom Solbakken skulle ende opp som norsk landslagssjef vil NFF måtte betale FCK en pen millionsum for å få ham løs fra kontrakten.

Dagbladet avslørte at Nils Johan Semb hadde et møte med Solbakken i København dagen etter at FCK spilte uavgjort mot Leicester i Champions League. De to har hatt et nært forhold i mange år, blant annet var Solbakken assistent i Sembs siste tid som landslagssjef. Under møtet tidlig i november skal det imidlertid bare ha vært en løs prat om landslaget. En presset Høgmo satt fortsatt i jobben, men etter 1-2-tapet i Tsjekkia midt i november var det over.

Norge står med usle tre poeng etter fire kval-kamper, og kan med 90 prosent sikkerhet glemme Russland-VM om halvannet år.

ANDREKANDIDAT: Bob Bradley tok USA til finalen i prøve-VM i 2009 (ledet 2-0, men tapte 2-3 for Brasil). Året etter ble det 8-delsfinale i VM i Sør-Afrika. Nå er han trolig rett bak Ståle Solbakken blant de aktuelle som norsk landslagssjef. Her under møtet med Slaven Bilic og West Ham 2. juledag, som ble hans siste som Swansea-manager. Foto: Rebecca Naden , Reuters

Men Semb har en jobb å gjøre – og han har begynt å snakke med flere enn Solbakken. At eks-Swansea-manager Bob Bradley (58) har dukket opp som en outsider er kanskje med på å presse frem en raskere avgjørelse. Bradley bekreftet onsdag overfor NRK at han hadde et møte med Nils Johan Semb. «Ja, jeg snakket med Semb. Det var en god fotballprat», uttalte amerikaneren, tidligere landslagssjef for USA og Egypt – og en mann som kjenner norsk fotball godt etter to sesonger i Stabæk.

På spørsmål om samtalen gjaldt jobben som landslagssjef, svarte Bradley følgende: «Ikke direkte». Det kan jo tolkes på flere måter, men det er grunn til å tro at NFF først og fremst sonderte interessen, og at Bradley i denne omgang ikke fikk noen konkret henvendelse.

Før det kan skje, må nok Ståle Solbakken svare «nei, takk». For det er neppe noen tvil om at han er førstevalget.