VG har snakket med fire keeperhelter om Rune Almenningen Jarstein (32). Alle hyller utviklingen keeperen har hatt i Tyskland - og mener han kan bli en nøkkelmann mot Tsjekkia på fredag.

– Rune har gjort en syk jobb. Nå står han fast for en toppklubb i Tyskland. Det står det respekt av, sier den tidligere Tottenham- og landslagskeeperen med 97 kamper med flagget på brystet, Erik Thorstvedt til VG.

Han er imponert over Jarsteins vei mot toppen. En vei som har vært alt annet enn brolagt. Etter kontraktslutt med Viking i 2013 meldte Skien-gutten overgang til Hertha Berlin. Men den første halvannen sesongen i hovedstaden var preget av skader og benketilværelse.

Fakta Rune Almenning Jarstein Alder: 32

Født: Skien

Klubb: Hertha Berlin

Landskamper: 43

Tidligere klubber: Odd Grenland, Rosenborg og Viking

Meritter: Tippeligamester 2009.

– Keeperen er den viktigste spilleren på et lag. Han har vært ute i kulden mens Ørjan Nyland har voktet buret. Det gjør han kanskje enda mer sulten nå, fortsetter Thorstvedt.

Det var ikke før Herthas førstekeeper Thomas Kraft ble skadet på høsten i 2015 at Jarstein virkelig fikk muligheten. Den grep han godt. På 29 kamper i Bundesliga holdt nordmannen nullen i 12 kamper. Siden har han vært fast burvokter for hovedstadslaget, mens Kraft er henvist til benken.

Topper rangering i Tyskland

VETERAN: Starts keeper Håkon Opdal under eliteseriekampen mellom Start-Molde på Sparebanken Sør Arena. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

– Det er veldig imponerende det han har gjort det siste året. Det er en kjempefordel å ha den selvtilliten han tar med seg, sier Start-keeper Håkon Opdal til VG.

– Han har kjent på kampene på øverste nivå i Tyskland hver helg. Han kan helt sikkert påvirke landslaget med de erfaringene. Den følelsen av å lykkes på et høyt nivå over tid kan nesten ikke sammenlignes med noe, fortsetter den tidligere Kniksenvinneren for årets målvakt.

Nylig gikk Jarstein til topps på det tyske fotballmagasinet Kickers keeperbørs etter en solid sesongstart for Hertha Berlin. Ti kamper har resultert i fire kamper uten baklengs og kun ti baklengsmål for laget som ligger på fjerdeplass i Bundesliga, fire poeng bak Bayern München.

Til sammenligning ligger mannen VG kåret til verdens beste keeper i 2014, Manuel Neuer, på syvendeplass på Kickers keeperliste.

– Betryggende for Høgmo

IMPONERT: Daværende Vikingkeeper Thomas Myhre i aksjon. Han er imponert over hvordan Jarstein har vokst spillemessig det siste året. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det henger høyt det. Kicker er sinnssykt nøye på alt de gjør. Rune har virkelig tatt steget og jeg unner virkelig det han får til nå. Har gått den litt tunge veien i utlandet, men har kjempet seg til plass, sier Thomas Myhre da VG ringer han.

Han forteller at fast spilletid på klubbnivå er «alfa omega» for en keeper som skal inn å gjøre en jobb på landslaget.

– Jeg har selv vært i den motsatte situasjonen, hvor man sliter benk på klubblaget og må inn på landslaget. Det er ikke alltid like lett. Den selvtilliten han tar med seg nå er gull verdt. Jeg håper bare han ikke får for mye å gjøre, spøker Myhre med 56 landskamper på merittlisten.

– Det er betryggende at Per-Mathias Høgmo har to keepere som holder høyt nivå. Det kan bli avgjørende for om man når et mesterskap eller ikke.

– En potensiell matchvinner

RUTINERT: Ola By Rise unner Jarstein all oppmerksomheten han får i Tyskland. Her er den tidligere Rosenborg-treneren på forlagsfest hos Gyldendal. Foto: Frode Hansen , VG

Han mener Jarstein virker roligere enn før i spillestilen er litt mer presis i sine involveringer. Den oppfatningen deler også tidligere treneren i Rosenborg og assistenttrener for landslaget Ola By Rise.

– Jeg unner Rune all den anerkjennelsen han får nå. Jeg har fulgt Rune over tid og jeg har sett en utvikling, en ro og en trygghet som har kommet gradvis. Det er utrolig viktig for en keeper at man opplever å ha trygget i sitt eget spill. Den ballasten tar man over fra klubb til landslag, sier Rise til VG.

– Han har utviklet sin egen spillestil og sine egen styrker. Han leser spillet veldig godt, er tøff i feltet og bryter innlegg. Det gjelder også for den nye keepergenerasjonen. Keeperrollen har utviklet seg og Jarstein har fulgt med på utviklingen, fortsetter trønderen.

Han sier Norge har hatt strålende landslagskeepere som har trøblet på klubblaget, men understreker at det absolutt er en fordel å spille fast helg etter helg.

– Rune er en potensiell matchvinner. Det er det ikke noe tvil om.