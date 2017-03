Kan bli månedens Premier League-spiller: King ler av mars-spøkelset

LONDON (VG) Joshua King kan bli kåret til Premier Leagues beste spiller i mars. Han frykter på ingen måte landslagets elendige statistikk i nettopp mars.

Landslagsspissen har scoret fire mål og levert en målgivende siden månedsskiftet for Bournemouth. Dermed er han nominert som månedens spiller sammen med Romelu Lukaku (Everton), Nathan Redmond (Southampton), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Georginio Wijnaldum (Liverpool) og lagkameraten Artur Boruc.

Landslaget har tradisjonelt slitt langt mer i mars.

Norge har nemlig vunnet en kvalikkamp i mars måned siden forrige årtusen. For to år siden ble rundjuling med 1-5-tapet i Kroatia. Joshua King er ikke redd Norges gamle spøkelse.

– Har vi ikke det?

Mars-spøkelset Norske kvalikkamper i mars siden årtusenskiftet. 2015: Kroatia-Norge 5–1 2013: Norge-Albania 0–1 2011: Norge-Danmark 1–1 2007: Tyrkia-Norge 2–2 2007: Norge- Bosnia-H. 1–2 2005: Moldova-Norge 0–0 2001: Hviterussland-Norge 2–1 2001: Norge-Polen 2–3

Spør Bournemouth-spissen foran møtet med Nord-Irland søndag kveld. Han strutter av selvtillit etter 11 Premier League-scoringer denne sesongen. I 2015 ble han far til Noah i begynnelsen av mars. Kroatia-tapet senere i måneden husker han ikke. King var skadet.

– Mars er min måned, det. Sønnen min ble født og alt gikk bra, ler King.

Ole Gunnar Solskjær scoret begge målene da et norsk lag fullt av Premier League-spillere slo Hellas i mars 1999. Siden årtusenskiftet er det kun blitt tre poeng på åtte kvalikkamper i mars for Norge.

– Den statistikken visste jeg ikke noe om. Det er ikke på noen som helst måte noen grunn til at det skal være sånn, sier Sander Berge som kan få debuten i Lars Lagerbäcks aller første kamp.

Mats Møller Dæhli opplevde den tøffe smellen rett før påske i Zagreb for to år siden.

– Jeg har ikke spilt altfor mange landskamper i mars og kan ikke svare for alle. Men det kan noe med å gjøre at vi har hatt en del spillere som har spilt i Norge og har vært utenfor sesong. Men nå har vi mange i utlandet, og jeg tror det skal gå bra, sier Dæhli.

Lars Lagerbäck er helt klar over den negative statistikken.

– Dette tar jeg ikke med i kampforberedelsene, lover han.

– Det kan være fordi mange spillere har vært utenfor sesong. Men nå skal ikke dette bety noe. De hjemlige spillerne trener veldig godt selv om de ikke i sesong. Man skal ikke gjemme seg bak slike fakta, men heller gjøre det beste ut av den situasjonen som er, sier han.

Men i Belfast har Norge hatt mange gode opplevelser vinterstid siden 1990: Fem strake seire og 16–3 i målforskjell. Senest for fem år siden ble nordirene slått 3–0 i kamp der Rune Jarstein sto mål. Men han regner med at det blir en tøffere kamp nå.

– Vi har ikke noe fokus på tidligere resultater i mars. Vi får gjøre noe med den statistikken nå, sier keeperen.

Lars Lagerbäck advarer mot nordirene. Som var i åttedelsfinalen i EM og kom med et voldsomt trykk på dødballene mot Aserbajdsjan i november. Tre av målene i 4-0-kampen kom slik. West Bromwich-stopperne Gareth McAuley og Johnny Evans kommer som godstog inn i 16-meterfeltet.

– McAuley har scoret en hel del mål og er kanskje deres farligste spiller på faste situasjoner. De har også Evans, Kyle Lafferty og Chris Brunt. De er veldig modige, sier Lagerbäck – som ikke vil røpe om mottrekket blir mannsoppdekning eller forsvar i sone.

– Det blir tøft. Nord-Irland slår veldig mange lange baller. Mye «box to box»-spill. De har gode dødballer. De har et godt lag som gir 100 prosent for drakten, sier Joshua King som har spilt med flere av nordirene.

Uten at det skremmer Norges formspiller nummer én.