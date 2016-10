Kamara scorer oftere enn Drogba og Villa: - Burde være aktuell for Høgmo

Ola Kamara (27) nikket inn sitt 16. ligamål for MLS-klubben Columbus Crew i helgen, og avsluttet sin sesong som den tredje mest effektive spilleren i ligaen.

Toppscorer, MLS 1. plass: Bradley Wright Phillips, New York Red Bulls - 24 mål på 34 kamper (0,78 mål per 90 spilte minutter) 2. plass: David Villa, New York City FC - 23 mål på 33 kamper (0,72 mål per 90 spilte minutter) 3. plass: Sebastian Giovinco, Toronto FC - 17 mål på 28 kamper (0,63 mål per 90 spilte minutter) 3. plass: Ignacio Piatta, Montreal Impact - 17 mål på 32 kamper (0,54 mål per 90 spilte minutter) 5. plass: Dom Dwyer, Sporting Kansas City - 16 mål på 33 kamper (0,51 mål per 90 spilte minutter) 5. plass: Ola Kamara, Colombus Crew - 16 mål på 25 kamper (0,77 mål per 90 spilte minutter) 5. plass: Fanendo Adi, Portland Timbers - 16 mål på 33 kamper (0,54 mål per 90 spilte minutter) Kilde: MLS

I hvert fall om vi legger antall scoringer per 90 spilte minutter blant dem som har scoret 10 eller flere mål i MLS til grunn.

Ifølge MLS sin egen statistikk snitter den tidligere Stabæk-, Godset- og Molde-spissen 0,77 mål per 90 fullførte minutter, ett snitt bare toppscorer Bradley Wright Phillips (0,78) og Frank Lampard (0,84) overgår.

Ble kåret til den heteste spilleren i USA

Sesongen over



Bak seg har den norske 27-åringen en rekke kjente spillere: David Villa (0,72), Sebastian Giovinco (0,63), Giovani dos Santos (0,54), Didier Drogba (0,55) og Robbie Keane (0,63) har alle scoret over 10 ligamål i MLS, men ingen kan matche scoringssnittet til Kamara.

Nordmannens 16. og siste kom natt til mandag norsk tid. Han nikket inn lagets eneste scoring mot «Mix» Diskeruds New York City FC og ble stemt frem som lagets beste på klubbens egen Twitter-konto. Målet var imidlertid ikke nok til å unngå et forsmedelig 1-4-tap.

Mener Mix er mest overvurdert av alle MLS-spillere

Det betyr at hans Columbus Crew endte på 9. plass av 10 i Eastern Conference – ikke nok til å sikre sluttspillsplass – og dermed er oslogutten ferdigspilt for sesongen.

– Vi har en veldig bra gruppe av spillere, mye talent, og vi viser at vi har mye krutt fremover. Jeg tror neste år blir et bra år, sier Kamara.

Kamara hinter dermed veldig til at han, som ankom før denne sesongen, blir værende i USA. Hjemme i Norge er danske Christian Gytkjær Tippeligaens soleklare toppscorer, med 19 mål på 26 kamper. Nummer to – og beste norske – er Aalesunds Mos, med 10 mål på 27 kamper.

King, «Dio» og / eller Kamara?



På Norges landslag er Joshua King og Adama Diomandé de to førstevalgene på topp, med King foran «Dio», som heller blir henvist til kanten.

King står bokført med seks mål på 26 landskamper. Diomande har ett på ni, mens Kamara har like mange som Diomande på syv forsøk. MLS-proffens siste kamp for Norges A-landslag var i 2014.

Neste kamp for landslaget er 11. november – borte mot Tsjekkia.

– Burde Kamara være aktuell for Per-Mathias Høgmo?

– Ja, det er vanskelig å si nei til det, sier VGs landslagskommentator, Knut Espen Svegaarden.

– De trenger en som kan score mål, spesielt med den lave uttellingsprosenten Norge har for øyeblikket. Høgmo trenger en formspiss, og dersom han tar med King, «Dio» og Kamara, vil han i hvert fall ha et arsenal foran der. Det er tre spillere som vet hvordan man scorer på et visst nivå, og formmessig ville jeg hatt med Kamara. Han scorer såpass jevnlig og har vært i god form over tid nå, sier Svegaarden.

Han mener ikke nødvendigvis at Kamara skal rett inn i startelleveren, men beskriver spissen som «en fin mann å putte inn dersom Norge må jage mål i Tsjekkia».

– 0,77 mål per 90 minutter er et bra snitt uansett liga. Det er vel lignende Sergio Agüero-nivå, og uten at Premier League og MLS kan sammenlignes for øvrig, så er det en egen egenskap å score mål, sier Svegaarden.