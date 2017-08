Joshua King slakter norske fotballeksperter: – Får betalt for å snakke tull

SANDVIKA (VG) Norges stjernespiss Joshua King (25) synes ikke noe om at Premier League-ekspert Erik Thorstvedt kaller målformen hans for «flaks».

– Ikke i det hele tatt. Jeg har jobbet hardt, og når det endelig løsner og jeg scorer 16 mål, så synes jeg ikke man kan kalle det flaks, sier King til VG.

Han reagerer på uttalelser fra Thorstvedt, den tidligere Tottenham-keeperen som i dag jobber som Premier League-ekspert for TV 2, der han argumenterer for hvorfor han tror King ikke har blitt solgt til en større klubb i sommer.

– Jeg leste en dyp og inngående analyse. Hadde det vært for fem eller ti år siden, så hadde noen tatt ham umiddelbart. Men nå har de mye bedre verktøy for å analysere prestasjoner og gå i dybden, sa Thorstvedt, som sikter til en analyse som går gjennom samtlige målsjanser King skapte forrige sesong.

– For å si det brutalt: Han har hatt flaks. Og vi liker ikke flaks. Vi liker at ting er rasjonelle og logiske. Og i fotball er det mye flaks og uflaks, sa Thorstvedt.

– Kaller ikke «eksperter» i Norge for eksperter

Det får King til å reagere.

– Jeg stusser litt over at når Norge først har en spiss som spiller på det høyeste nivået i verden, så velger man – etter å ha lest en liten analyse – å dra frem noe negativt. Jeg synes det er litt morsomt hvordan Norge bare hausser opp negative ting, sier King og fortsetter:

– Men sånn er Norge. Hvis de har lyst til å prøve å dra ned Norges beste spiss, så får de gjøre det. Jeg vet hva jeg står for. Av de 16 målene jeg scoret forrige sesong, kan man kanskje si at to var litt flaks, mot Chelsea og Watford. Resten var spissmål hvor jeg klarte å komme til sjanser med lagkameratene mine.

Den norske Bournemouth-spissen, som har gått målløs av banen i de tre første Premier League-kampene denne sesongen, tar et nådeløst oppgjør med Thorstvedt og andre norske fotballeksperter.

– Jeg kaller jeg ikke «eksperter» i Norge for eksperter. De har bare meninger, og det er jobben deres. De får betalt for å snakke tull. Det er greit det. Det er opp til folk om de er villige til å lytte til dem, sier han.

– Men folk kan mene hva de vil, jeg får bare motbevise dem igjen. Den siste som sa noe imot meg, står og vasker bilen til kompisen sin, så vi får se, sier King.

– Hvilke eksperter liker du minst?

– Jeg må lage en liste, så kan jeg komme tilbake til deg, svarer King.

Boken «Landslaget» har også skapt debatt. Her forklarer blant annet forfatteren hvorfor han omtaler John Arne Riise og John Carew som «bortskjemte, overbetalte og nyrike egoister».

Thorstvedt: – Skjønner at han tar det personlig

Når VG konfronterer ham med Kings reaksjon, svarer Thorstvedt:

– Jeg skjønner at han tar det personlig, men vi må holde hodet litt kaldt og se på fornuftsbasert analyse. Det er litt flåsete og satt på spissen å si at han har flaks, men analysen er veldig dyptgående og ekstremt grundig.

Analysen av Kings fjorårssesong viser at spissen scoret på 11 av 14 sjanser der sannsynligheten for å score er beregnet til å være over 30 prosent.

– Det er nesten ingen spisser i hele verden som har så høy treffsikkerhet. Greier han å gjenskape det denne sesongen? Det kan godt være, men analysen gir en pekepinn på hva som sannsynligvis skjer i fremtiden. Og sannsynligvis greier ikke King å score 16 mål denne sesongen, sier Thorstvedt.