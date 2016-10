Joshua King misliker kritikken fra Ole Selnæs

SANDVIKA (VG) Joshua King (24) slår tilbake mot kritikken fra Ole Selnæs (22). Bournemouth-spissen ber midtbanespilleren konsentrere seg om seg selv.

Etter tapet for Aserbajdsjan uttalte St. Etienne-proffen blant annet at det var «ræva» at de norske angrepsspillerne ikke klarte å sette ballen i mål i Baku.

Overfor TV 2 etterlyste han spisser som kan sette ballen i mål:

– Vi må få flere typiske målscorere, som er smart i boksen og som lukter og scorer mål. I dag har vi ikke det. Det har vært en gjennomgangsmelodi at vi mislykkes med å sette ballen i mål.

– Hva skal jeg si? Selnæs er ung



På mandagens pressetreff ga Joshua King klart uttrykk for at han mislikte uttalelsene som kom fra Ole Selnæs.

– Hva skal jeg si? Selnæs er ung. Det er greit å peke fingre, men når man peker på andre, så er det tre fingre som peker på deg selv, sier den to år eldre King til VG.

Og fortsetter:

– Han lærer nok over tid. Jeg er ganske sikker på at han angrer på det han sa. Det er ikke sikkert han mente det på den måten, men jeg synes at når man taper mot Aserbajdsjan på den måten, og klager på at spissene ikke scorer, at vi må trene frem spisser – og så har du en spiss som spiller i Premier League... Da må du tenke deg om to ganger før du kommenterer det på den måten.

Ole Selnæs skulle egentlig delta på pressetreffet i Sandvika, men fikk fri på grunn av usikkerhet rundt utvisningen for munnbruk etter kampslutt mot Aserbajdsjan.

– Vi taper som et lag og vinner som et lag – sammen. Man må manne seg opp uten å peke på andre eller skylde på andre hvorfor man ikke setter sjansene. Jeg kan ikke huske at jeg hadde en eneste sjanse i kampen. Og jeg ble byttet ut etter 60 minutter. Jeg følte ikke at det var så mange sjanser i kampen. Det er lett å si at vi skal score mål, men vi skal i hvert fall ikke slippe inn mål mot et Aserbajdsjan-lag, sier King.

Beskriver stemningen som sur



Han erkjenner at stemningen i landslaget ikke er all verden foran tirsdagens hjemmemøte med San Marino.

– Det er selvfølgelig litt surt i gruppa akkurat nå. Det eneste positive vi kan ta med oss er at det kommer en ny kamp allerede i morgen. Vi kan snu det da.

På spørsmål fra NRK om hvordan han reagerte på uttalelsene til Selnæs, svarer King:

– Jeg må jo le. Det er lett å peke på andre spillere. Alle snakker om at vi må score mål, men vi hadde bare et par sjanser på slutten. Vi vinner heller ikke kamper ved å slippe inn mål.

– Har du tatt det opp med Selnæs selv?



– Ingen kommentar, svarer Premier League-proffen.

VAR SINT: Ole Selnæs irriterte seg kraftig over Norges tap mot Aserbajdsjan lørdag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Jeg står ikke og peker på spillere. Jeg er mer voksen enn det. Jeg er en mann, og jeg kan ta kritikk, men han lærer. Vi må ikke glemme at Selnæs er ung. Han har bare vært på landslaget et par ganger.

– Hva synes du om at han kanskje må stå over kampen mot San Marino på grunn av munnbruk mot dommeren etter kampen?

– Det visste jeg ikke før du sa det nå.

– Hva synes du om det?

– Ingen kommentar, svarer King.

Strandberg forsvarer Selnæs



Stefan Strandberg kjenner seg ikke helt igjen i Joshua Kings beskrivelser. Midtstopperen opplever ikke at det er dårlig stemning i landslaget etter den skuffende starten på VM-kvalifiseringen. Men han bekrefter at det «gikk en kule varmt» i garderoben etter tapet for Aserbajdsjan i Bakulørdag.

– Det var mange som fikk utbrudd. Det ble sparket i kasser, ting ble knust og det var dører som fikk gjennomgå. Det smalt skikkelig. Hadde det ikke skjedd så hadde jeg begynt å tenke på om det er noen som ikke vil dette nok, sier Stefan Strandberg.

Han beskriver Ole Selnæs som en nær venn. Norges sentrale midtbanemann kan ha pratet på seg en karantene fra det internasjonale fotballforbundet (FIFA) etter en konfrontasjon med dommeren etter kampslutt i Baku.

– Man kan bikke over, men det må skje på rett sted tid til rett tid. Jeg hadde også lyst til å skjelle ut dommeren fordi han var forferdelig dårlig. Nå vet jeg ikke hva Ole sa, men jeg er glad for at han er som han er. Han har enorm vinnervilje. Og vi er ganske like som typer. Ofte er han impulsiv, og jeg vil ikke ta bort det, fordi han er en fantastisk fotballspiller, sier Stefan Strandberg.

PS! Per-Mathias Høgmo har pressekonferanse på Ullevaal stadion klokken 16.30 i dag.

