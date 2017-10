SAN MARINO (VG) Norge-stjernen Joshua King (25) har bare scoret ett mål i Premier League denne sesongen. Det har ikke satt noen demper for ambisjonene og selvtilliten.

– Jeg hadde tre mål før jul i fjor. Jeg er ikke bak skjema i det hele tatt, sier King til VG og fnyser.

Bournemouth-spissen har denne høsten ikke klart å følge opp vårens elleville scoringsform, da han banket inn 13 seriemål i Premier League mellom nyttår og sesongslutt. På de syv første rundene har han kun notert seg for én fulltreffer på et Bournemouth-lag som sliter på 19. plass med bare fire poeng så langt.

King har likevel fortsatt en høy stjerne både i England og i Norge. Liverpool-legenden Jamie Carragher uttalte nylig at han tror nordmannen kan spille for en topp seks-klubb i Premier League. Det vil si en av Manchester-klubbene, Chelsea, Arsenal, Tottenham eller Liverpool.

– Ja, det tror jeg. Han har veldig gode egenskaper, spesielt om han får en rolle som passer ham. Han måtte også fått tillit, men Joshua har topp kvaliteter, og er både fysisk og rask, i tillegg til bra teknikk og gode avslutninger, sier landslagssjef Lars Lagerbäck anerkjennende.

– Rykter er rykter



King har den siste tiden blitt koblet til Everton. Klubben er ute etter en erstatter for Romelu Lukaku, som ble solgt til Manchester United i sommer, og på spørsmål om hvorvidt King kunne fylt belgierens sko, svarer Lagerbäck uten å nøle: «Ja!»

– Jeg mener at jeg kan spille for en topp seks-klubb i Premier League. Selvfølgelig. Jeg er 25 år nå, hadde en bra sesong i fjor, og hvis jeg gjør to gode sesonger på rad, så er alle dører åpne. Det er bare opp til meg selv og hvordan jeg utvikler meg som spiller, sier hovedpersonen selv.

– Kunne du erstattet Lukaku i Everton?



– Rykter er rykter. Jeg har blitt koblet til Everton, Tottenham, Newcastle og litt her og der i sommer. Jeg har fullt fokus med Bournemouth og tenker ikke så mye på andre ting, sier King, som nylig skrev under på en ny fireårskontrakt med klubben sin.

Ny rolle denne sesongen

Oslo-gutten merker at han blir passet bedre på av Premier League-forsvarerne denne sesongen. Lars Lagerbäck understreker en annen mulig grunn til at målene ikke har kommet like lett i det siste: Han har fått en mer tilbaketrukken spissrolle etter at klubben kjøpte den rutinerte måltyven Jermaine Defoe i sommer.

– Jeg forstår at manageren bruker ham på den måten når han har fått inn en annen god spiss, men jeg tror at rollen som ren spiss passer «Josh» bedre. Det tror jeg er en stor del av forklaringen på at han har scoret færre mål, sier landslagstreneren.

King legger ikke skjul på at han helst ville spilt spiss, men han har ingen problemer med å rette seg etter manager Eddie Howes ønsker.

– Alle som kjenner meg, vet at jeg trives best som spiss. Det vet alle. Men av og til må man ofre seg for laget, enten det er som spydspiss, hengende spiss eller kant. Når «Eddie» sier «hopp!», så sier jeg «hvor høyt?». Han har hjulpet meg fra dag én. Jeg spiller uansett hvor han ber meg spille, selv om jeg kanskje ikke er like god overalt.

– Han har vokst som person



Joshua King har blitt Norges største fotballprofil i utlandet, og det merkes når han stiller til pressetreff i regi av det norske landslaget. På spillerhotellet i San Marino tirsdag ble han stående for å svare på spørsmål lenge etter at alle lagkameratene hadde forlatt rommet.

Landslagstrener Lagerbäck forteller at han har snakket med King om at han, som en av landslagets mest etablerte stjerner, bør ta et større ansvar som leder i spillergruppen.

– En spiller som er veldig dyktig og etablert, mener jeg skal vise at de er det når han kommer til landslaget, og ta det ansvaret, sier han.

Assistenttrener Per Joar Hansen synes King allerede har vist tegn til at han er i ferd med å bli en av lederne på landslaget.

– Jeg opplever ham som veldig motivert til å være en av de som tar et ekstra ansvar for at vi skal løfte oss. Han har allerede vist kvaliteter på den delen. Jeg ser det på ham at han har vokst som person og blitt mer voksen, sier «Perry».