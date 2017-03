Jonas Svensson plutselig venstreback: – Jeg liker utfordringer

LONDON (VG) Jonas Svensson kan bli vikar på venstreback. Lars Lagerbäck har fortsatt ikke fått alle brikkene på plass i sitt første norske laguttak.

– Jeg har vært venstreback på hver trening nå og er innstilt på at det er den rollen jeg skal ha her. Jeg liker utfordringer, sier Jonas Svensson til VG.

Den tidligere Rosenborg-spilleren har spilt de tre siste seriekampene for sin ny klubb AZ Alkmaar, som høyreback. Haitam Aleesami er ute med karantene og Svensson ser ut til å måtte spille på en posisjon han bare har prøvd i to RBK-kamper.

Johansen kaptein: – Trump-kampanje for Stefan

– Venstrefoten min er ikke like god som høyre, men den duger mer enn til å stå på. Alt blir motsatt på venstreback, men det skal gå an å omstille seg i løpet av noen treninger, mener han.

Keeper Rune Jarstein er bankers på laget som møter Nord-Irland i Belfast søndag.

Omar Elabdellaoui sliter med en vond hals, men er favoritt til å spille på høyreback. Lars Lagerbäck bekrefter at han fortsatt er usikker på midtstopperparet. Onsdag ble både Tore Reginiussen/Gustav Valsvik og Even Hovland/Fredrik Semb Berge prøvd på Fulhams treningsanlegg i London.

RBK-stopper Reginiussen gjorde en sterk trening sammen med Valsvik. Sogningen har hatt en solid vinter i Eintracht Braunschweig som kjemper om opprykk til Bundesliga i Tyskland.

Les også: Lagerbäck mener Norge kan bli best i verden på én ting

Norrlendingen Lagerbäck ga med smilet på plass klar beskjed om at han liker folk nordfra da han pekte ut vadsøværingen Stefan Johansen som kaptein. Tore Reginiussen er fra Alta.

– Jeg har forstått det sånn at han liker folk nordfra. Lagerbäck fortalte meg at han har feriert i Alta. Det er kjempepluss i min bok, sier Reginiussen humoristisk. 30-åringen håper å få sjansen.

Even Hovland har vært fast de siste årene, men har bare spilt ett minutt av de tre siste kampene til et svakt Nürnberg i 2. Bundesliga.

– Det er mange som kjemper om plassen nå. Det handler om spilletid og hvem som passer best inn i forhold til planen til Lars (Lagerbäck), sier Hovland.

Ekspertenes dom: Her er ditt lag, Lagerbäck (VG+)

På midtbanen er kaptein Stefan Johansen et sikkert kort sentralt, mens det ser ut som Mats Møller Dæhli skal spille til venstre i 4-4-2-formasjonen.

ROMKAMERATER: Debutant Sander Berge (til venstre) og Mats Møller Dæhli deler rom i London. Søndag kan det bli plass til dem begge i Norges startoppstilling. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Både Håvard Nordtveit og Sander Berge klarte seg godt sammen med Johansen i onsdagens defensive drill. Men mange tror Genk-kometen Berge får debuten.

– Han er en fantastisk voksen spiller til å være 18–19 år. Imponerende. Du ser at han spiller med selvtillit. Han har ro i spillet sitt. Ingen tvil om at han er et enormt talent, som Norge kommer til å få se masse av fremtiden, sier Stefan Johansen.

På høyresiden står Lagerbäck i valget mellomTarik og Mohamed Elyounoussi. Fetterne har levert godt for henholdsvis Olympiakos og Basel i vinter.

– Det blir spennende om han velger han med barten, smiler Tarik.

– Lagerbäck får uansett en bra Elyounoussi. Om det blir Moi så er jeg ikke bekymret i det hele tatt. Jeg kjenner meg i bra slag. Det har vært noen gode kamper og bra mål både i Hellas og Europa, sier han.

På topp er formsterke Joshua King et soleklart valg. Mange tror Lagerbäck velger arbeidsomme Alexander Søderlund som hans makker.

Saken fortsetter under videoen Twitter-forringen rundt King.

– Jeg håper det. Men det er mange gode spillere her så jeg må levere inn mot helgen, sier St. Etienne-spissen. Han tror han passer i Lagerbäck-stilen.

– Det er mye løping og kriging. Det kan passe meg godt. Offensivt så er det mye opp til spissene. Det liker vi, svarer Søderlund.

Mulig norsk lag: Jarstein–Elabdellaoui, Reginiussen, Valsvik, Svensson–T. Elyounoussi, Berge, Johansen, Dæhli– King, Søderlund.

PS. Terrorangrepet i London skjedde rett før fotball-landslagets pressekonferanse onsdag ettermiddag. Den ble holdt som normalt. Spillerne ble i etterkant beordret til å holde seg inne på hotellet. Sikkerhetssjef i NFF, Geir Ellefsen, opplyser til VG at landslaget har vært i kontakt med myndighetene i forkant av beslutningen.