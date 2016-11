Jonas Svensson har skiftet agent – klar for neste steg

PRAHA (VG) Med ni målgivende fra backplass har Jonas Svensson (23) herjet i Tippeligaen for seriemester og cupfinalefavoritt Rosenborg. Nå har han også gjort grep i håp om oppfylle drømmen om proffspill i utlandet.

23-åringen fra Verdal bekrefter med et kort «ja» når VG spør om det stemmer at han har ny agent. Men Svensson snakker minst mulig om at den svenske agenten Per Jonsson i Nordic Sky har overtatt trønderen i sin «spillerstall» fra den norske duoen Mike Kjølø/Morten Wivestad.

Nordic Sky er samme selskap som trønderkompis Ole Selnæs brukte i sin overgang til franske St. Etienne, og som også har en annen RBK-link: eks-spiller Mikael Dorsin, snart utdannet jurist, begynner å jobbe der fra 1. januar.

RBK vurderer ny back



Også Svensson – nummer to på VG-børsen i årets sesong bak lagkamerat Mike Jensen – kan få ny arbeidsgiver i det kommende overgangsvinduet i januar.

VG kunne nylig avsløre at Haugesunds U21-landslagsback Kristoffer Haraldseid kan være aktuell for Rosenborg, samtidig som klubben har signert ny kontrakt med høyreback Erlend Dahl Reitan, kometen med trøndernavnet som scoret i debuten denne høsten.

– Det er vel et tegn på at de sonderer markedet. De ville vært naive om de bare satt på kontoret og drakk kaffe, sier Svensson med et smil.

Men han understreker:

– Jeg har ikke snakket spesielt med Rosenborg om at jeg vil gå nå. Men jeg har vært der lenge. Det kan være riktig for utviklingen å ta et nytt steg, sier Svensson til VG.

– Føler du det trengs nå?

– Hvis ikke, hadde jeg ikke snakket om det. Men jeg er heller ikke desperat, sier trønderen som i en alder av 23 år har rundet 230 obligatoriske RBK-kamper.

Kunne endt i Tyrkia



Den 231. blir cupfinalen mot Kongsvinger søndag 21. november og kanskje hans aller siste RBK-kamp før et proffeventyr venter.

Tyrkiske Trabzonspor prøvde seg i sommer og bød rundt 15 millioner kroner. Da ble han i Rosenborg. Samtidig har han beholdt høyrebackplassen på landslaget – og spilt hver eneste minutt siden debuten mot Island før sommerferien.

Men før VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia i Praha ser det ut til at Per-Mathias Høgmo løfter inn sin gamle favoritt Omar Elabdelloui på høyrebackplassen. Olympiakos-spilleren er tilbake fra skade.

– Det vil i så fall ikke komme som noe sjokk på meg, sier Svensson om han blir vraket etter 540 strake landslagsminutter på høyreback.

