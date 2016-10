Johansen var Høgmos «hærfører» – nå kan han bli Høgmos «benkevarmer»

SANDVIKA (VG) Han var den Per-Mathias Høgmo kunne stole på. Alltid. Hærføreren som ikke trengte å være kaptein. Men det var før.

Nå ligger det an til at Stefan Johansen blir vraket mot Aserbajdsjan.

– Hærfører? Det tar jeg som en komplement, sa Johansen da VG la ordene i munnen på ham på Maksimir Stadion i Zagreb for halvannet år siden.

Like før, vi snakker mars 2015, sa han i et VG-intervju at han var i sitt livs form. Og like etter: Stefan Johansen blir kåret til årets spiller av Celtic-supporterne. Det kom enda mer. Det skotske fotballforbundet kåret nordmannen til den beste i hele ligaen.

Den siste tiden: Én omgang mot Bristol City, ubenyttet reserve mot Nottingham og utenfor troppen mot QPR i helgen. Totalt 76 minutter ligafotball og én nittiminutter i ligacupen for sin nye klubb Fulham.

Stefan Johansen for Norge under Høgmo: * Har spilt 28 av 32 kamper. Flest av alle. * Har spilt 15 av 15 kvalik- og play off-kamper. Flest av alle. * 2172 minutter totalt. Flest av alle. * 2 mål, 4 assists og 5,07 på VG-børsen. * Tre av landskampene Johansen ikke har spilt vært såkalte ligalandskamper – i Johansens Celtic-tid. Kun Skottland-oppgjøret i 2013 av «normale» landskamper han ikke har spilt.

– Fotball er ferskvare. En trener må velge de som de tror er best til motstanderen. Det hjelper å spille fast hver helg, vurderer midtbanekollega Markus Henriksen.

Kommentar: Høgmo må vrake sin mest betrodde mann



Har spilt ALT



– Jeg skulle gjerne ha sett at Stefan hadde etablert seg i Fulham, men jeg er veldig fornøyd med det han har gjort på disse to treningene vi har hatt, sier landslagssjef Høgmo og tror Johansen «blir nyttig» i de to kampene som kommer.

Johansen er den eneste som har startet og spilt alle kamper av betydning under Høgmo: Slutten av VM-kvaliken i 2013, hele EM-kvaliken i 2014 og 2015 og åpningskampen mot Tyskland tidligere i høst.

– Ta det med han du, skriver Johansens agent Tore Pedersen i en SMS til VG.

Les også: Høgmo ville ikke svare på spørsmål om egen fremtid



Men onsdag var bare halve landslagstroppen tilgjengelig for pressen, og Johansen var ikke blant dem.

– Hvor viktig er det å ha noen bærebjelker?

– Jo oftere en ellever spiller sammen, jo bedre samhandling. Men det kan ta flere måneder mellom hver landslagssamling og det kommer både skader og formsvikt. Man må tenke på de som er i best mulig form, mener Henriksen.

– Hva har Johansen betydd for Norge?

– Nå snakker vi som om Stefan er helt ferdig her, og det vet vi jo ingenting om. Det er ingen som vet hvilket lag som stiller i Aserbajdsjan. Stefan er i godt slag.

Mini forstår ikke argumentasjonen



Johansens overgang fra Celtic til Fulham i sommer drøyde, og først mot slutten av august gikk ting i orden. Da ga Johansen beskjed til VG at det bare var «å gunne på» og at det var mye energi som skulle ut.

– Han har knapt spilt kamper i sommer fordi det var bud inne på ham i hele sommer, uttalte agent Tore Pedersen til Nettavisen for noen dager siden.

– Jeg er litt bekymret. Jeg har sansen for typen og spilleren. Han sa at vi skulle få se en energi-boost, men jeg ser ikke den samme Stefan som i Celtic. Jeg håper han finner tilbake til de gamle taktene, sier NRKs fotballekspert Tom Nordlie, som synes det på kort sikt er ugunstig at så mange av landslagsspillerne har byttet klubb.

Les også: Slik svarer Rooney på kritikken

Jahn Ivar Jakobsen er usikker på om han ville ha startet med Johansen.

– Jeg registrerer at landslagsledelsen møter seg selv i døren. Noen ganger bruker man argumentet om spilletid, mens andre ganger unnlater man å gjøre det. Man har for eksempel Mohamed Elyounoussi som spiller fast i Basel, og Magnus Wolff Eikrem i Malmö. Man har det privilegium å ta ut de man vil, men man må passe på argumentene, sier Mini.