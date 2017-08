SANDVIKA (VG) Landslagskaptein Stefan Johansen (26) likte Høgmo-fotballen bedre enn Drillo-fotballen. Nå lar han seg hjernevaske under landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Lars er veldig klar og tydelig på hva han ønsker. Vi skal bli det best organiserte laget, noe som har kjennetegnet andre lag han har hatt. Så langt har vi hatt veldig mye fokus på hvordan lagdelene skal jobbe sammen. Det har vært mye hjernevasking, men det må kanskje til, sier Johansen til VG.

Han drar litt på smilebåndet når han snakker om hjernevaskingen, men det er liten tvil om at flere av landslagsgutta som likte Høgmos ambisiøse stil må endre tankesett.

Norge møter Aserbajdsjan fredag og Tyskland mandag i det som for Norge er to ubetydelige VM-kvalifiseringskamper.

Stefan Johansen var blant dem som uttrykte seg positivt da Høgmo kom inn og skrotet Drillo-fotballen:

– Jeg lyver ikke hvis jeg sier at denne spillestilen passer meg bedre enn det Egils gjorde. All respekt til Egil (Olsen) og Ola (By Rise) som gjorde en fantastisk jobb. Det var stort å få være med på samlinger med dem også, men jeg tror denne spillestilen passer meg bedre, sa han i 2013.

Johansen om Hegerberg: – Synd

Lagerbäck er opptatt av å gjøre ting litt enklere enn Høgmo, og ligger nok klart nærmere Drillos stil – selv om det naturligvis også er forskjeller mellom Drillo og Lagerbäck.

På spørsmål om hvordan det er å omstille seg fra Høgmo til Lagerbäck, svarer landslagskapteinen:

– Det er to ulike managere med to ulike spillestiler. Det er ikke verre enn det. Det skjer tett og ofte i klubbene, og det er bare noe du må venne deg til.

– Men du er nødt til å være åpen for nye måter å se ting på?

– Lars har vært veldig tydelig. Han har sin spillestil og vet at han har lyktes med det tidligere. Det er vanskelig å argumentere mot det. Hvis det er noe vi lurer på, eller har innspill om, så skal vi komme til ham. Det er en åpen dialog mellom spillerne og trenerne, men det er han som er sjefen til syvende og sist.

– Er det ting du har stusset på ved opplegget hans?

– Nei, det har ikke vært noen tilfeller hos oss. Det har gått knirkefritt, og vi håper på det i fortsettelsen også.

Han har med andre ord ingen planer om å ta «en Ada Hegerberg» – den norske stjernen valgte å slutte på landslaget fordi hun er misfornøyd med ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring.

– Det er synd at hun ser sånn på det. Jeg vet ikke hva som har skjedd og hva hun sikter til. Fotball er en lagidrett, og laget kommer alltid foran enkeltspillere. Hvis hun ikke var hundre prosent motivert, så er det ikke riktig at hun er der, sier Fulham-spilleren.