Johansen om Fulham-ydmykelsen: – Så verre ut enn det var

BAKU (VG) Stefan Johansen (25) startet Fulham-karrieren med å bli tatt av banen før pause. Han aksepterer trenerens forklaring - og synes også vraking fra landslagets startoppstilling er greit.

– Det ser ut som om det blir benken, men det er ikke noe stort problem, sier Johansen til VG på det fasjonable Hilton-hotellet i Baku.

24 grader og shortsvær utenfor dørene - med så mange ansatte på jobb for å legge til rette for gjestene at de omtrent går i veien for hverandre. Velkommen til Aserbajdsjan, et land hvor den frie tanke har dårlige kår. Og hvor det norske fotball-landslaget er på snarvisitt i nøyaktig 48 timer for å ta tre trolig helt nødvendige poeng lørdag kveld for å redde drømmen om Russland-VM 2018.

Men det skjer sannsynligvis uten mannen som bar kapteinsbindet mot Tyskland forrige kamp. Årsak: Fallende formkurve generelt - manglende spilletid spesielt.

I Fulham startet Johansens karriere med å bli byttet ut før pause - som i fotballsammenheng ofte anses som en ydmykelse. Faktisk fikk han ikke mer enn 32 minutter på banen mot Birmingham av manager Slaviša Jokanović i debuten for en måned siden.

– Det så verre ut enn hva det var. Manageren forklarte meg etterpå at han ville legge om systemet, og da var det enklest å plukke av meg som hadde to treningsøkter bak meg. Den var helt grei; den tar jeg meg ikke nær av.

– Men synes du det tidlige utbytte var dårlig lederstil?

– Mot en yngre og mer urutinert spiller; kanskje. Men jeg hadde en prat med manageren og han begrunnet det greit, sier Johansen, som underveis i intervjuet med VG blir avbrutt av Per Ciljan Skjelbred som vil «kødde» litt med lagkameraten.

Johansen påpeker raskt at Hertha Berlin-proffen bare kan slappe av ettersom han stilte på pressetreff uten t-skjorte under treningsgenseren - og Norge-kapteinens argument om at han har klærne på vask imponerer heller ikke,

«Du har vaskemaskin på hotellrommet, ja?» sier Johansen og gliser, før Skjelbred forsøker å forklare det hele med at han har levert tøy i en vaskepose.

Fair med benken



Fasit etter overgangen fra Celtic til Fulham er: Én omgang mot Bristol City, ubenyttet reserve mot Nottingham og utenfor troppen mot QPR i helgen. Totalt 76 minutter ligafotball og én nittiminutter i ligacupen for sin nye klubb Fulham.

– Det er kanskje naturlig at det ikke blir spilletid når det har vært lite på klubblaget. Det er helt fair.

– Du er enig i det ventede laguttaket?

– Ja. Det er andre på benken som også like godt kunne startet, men sånn er det i fotball: Spiller du på klubblaget, så har du gode sjanser for å spille på landslaget også.

KAPTEIN: Her er Norges lag mot Tyskland. Bak f.v. Adama Diomande, Alexander Tettey, Markus Henriksen, Even Hovland, Haitam Aleesami og Joshua King. Foran f.v. Veton Berisha, Håvard Nordtveit, Jonas Svensson, Rune Almenning Jarstein og Stefan Johansen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Johansen er den eneste som har startet og spilt alle kamper av betydning under Høgmo: Slutten av VM-kvaliken i 2013, hele EM-kvaliken i 2014 og 2015 og åpningskampen mot Tyskland tidligere i høst.

Bedre nivå enn i Skottland



Johansen mener nivået er høyere i engelsk Championship enn i det skotske toppserien, men legger til at han er «sinnssykt imponert» over hva Brendan Rodgers har fått til med Celtic.

– Hvordan skal vi nordmenn tolke det at Rodgers får det bedre til enn Ronny Deila - i alle fall på den største scenen?

– Det handler litt om spillestil og ditt og datt, men de pengene Brendan fikk til rådighet har resultert i tre kvalitetsspillere (Scott Sinclair, Moussa Dembele, Kolo Touré) som nok koster litt i lønn, og det er klart at det har hjulpet på det også.

Norges trolige lag mot Aserbajdsjan (4-3-3): Rune Jarstein – Jonas Svensson, Even Hovland, Stefan Strandberg, Haitam Aleesami – Markus Henriksen, Ole Kristian Selnæs, Per Ciljan Skjelbred – Pål André Helland, Joshua King, Adama Diomande

PS! Kampen sendes på Max. Avspark lørdag klokken 18.00.