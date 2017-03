LONDON (VG) Stefan Johansen (26) får ansvaret med å lede det norske landslaget på banen.

Det ble kunngjort på en pressekonferanse i London onsdag ettermiddag, åtte dager etter at VG skrev at Stefan Johansen trolig ville bli Norges nye hærfører.

– Det kjennes nesten som dere har drevet en «Trump»-kampanje for at Stefan skal bli kaptein, så jeg tenkte det var best å være venn med norsk media. Neida. Alt jeg har sett og hørt av Stefan, både i intervjuer og som fotballspiller, gjør at det kjennes selvsagt ut at Stefan skal ta kapteinsbindet, forteller landslagssjef Lars Lagerbäck.

Johansen fikk forespørselen om å ta over som kaptein etter Per Ciljan Skjelbred onsdag formiddag. Under treningen noen timer senere fikk lagkameratene vite at han hadde takket ja.

– Å kunne representere sitt eget land som kaptein er en stor ære. Hva som kommer til å kjennetegne meg? Jeg er en ærlig person som stiller krav til de rundt meg, men først og fremst stiller jeg store krav til meg selv. Jeg vil gå foran som et godt eksempel, forteller Johansen.

Klappet etter gruppesamling



Etter at Lagerbäck først hadde samlet gruppen før onsdagens trening begynte alle spillerne å klappe. Deretter vanket det klem til Johansen fra både Mats Møller Dæhli og Rune Jarstein.

– Han skal være en toneangivende spiller. Hvordan han er på banen, er nesten det viktigste rent resultatmessig, sier Lagerbäck.

Johansen forteller at han har spilt med flere gode kapteiner. Nå ønsker han å bidra med det beste fra hver av dem.

– Per Ciljan var en fantastisk bra kaptein. Jeg har også spilt med Scott Brown som har vært kaptein i Celtic i mange år. Nå har jeg også spilt med Scott Parker som har hatt en fantastisk karriere, så det er naturlig at man prøver å lære av dem, sier Johansen.

«En som pisker laget frem»



VGs landslagskommentator, Knut Espen Svegaarden, har i lang tid tatt til orde for at Johansen er det naturlige kapteinsvalget for Lagerbäck. Han mener Johansen er den eneste, lille stjernen Norge har akkurat nå.

Svegaarden skrev for får dager siden at 26-åringen er en som tar ansvar for alle rundt seg, og ikke bare seg selv. «En som pisker laget frem», er blant VG-kommentatorens skussmål om gutten fra Nord-Norge.

Davy Wathne er også på plass i London. Han har sett 260 fotballandskamper siden 1961. TV 2-reporteren er ikke i tvil.

– Jeg er enig med vår ekspert Jesper Mathisen som mener at Stefan Johansen bør bli ny kaptein. Jeg synes mye taler for det. Han har den riktige personligheten, statusen og rollen på banen. Et naturlig valg, sa Wathne til VG før valget ble kjent.

