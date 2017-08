Jarstein med full støtte til Riise og Carew

SANDVIKA (VG) Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein (32) fnyser av kritikken mot John Arne Riise og John Carew.

– Jeg så alltid på dem som profesjonelle og gode fotballspillere som ga det de hadde på landslaget. At de hadde mye penger og alt det der, det er sånn fotballen er når de spiller i store klubber, sier Jarstein til VG.

Han debuterte for Norge for nesten nøyaktig ti år siden – 22. august 2007 mot Argentina på Ullevaal. Jarstein kom inn for Håkon Opdal i privatlandskampen, der både John Carew og John Arne Riise startet for Norge.

Norge slo Lionel Messi & co. 2-1 etter to mål av Carew.

VGs sak fra oppgjøret: – Carew vant over oss

I den nye boken «Landslaget», skrevet av Adresseavisens sportsjournalist Birger Løfaldli, beskriver nåværende Molde-manager Ole Gunnar Solskjær at ting ble mye mindre seriøst utover på 2000-tallet.

Bakgrunn: Solskjær om Carew og Riise: – Begge to skulle vært ristet

– Jeg hadde aldri noe problem med de to, og jeg tenkte aldri noe negativt om dem. Jeg var ikke så mye med dem på fritiden, så jeg vet ikke hvordan de levde livet, men på samling ga de alltid alt på trening, sier Hertha Berlin-keeperen.

– Hvordan har kulturen endret seg mens du har vært med?

– De var to store stjerner. Jeg føler at det alltid har vært et godt miljø her, og vi har alltid hatt spillere som vil bli bedre. Jeg har aldri sett på dette som et problem. Og nå er det jo ingen skandaler her. At folk tjener mye penger, og hva de bruker pengene på, det kan ikke folk styre. Det må de gjøre som de vil med, sier han og tillegger:

– Folk kan ta tatoveringer og kjøre fin bil og likevel være 100 prosent seriøse.

Les også: Jarstein: – Jeg er ingen hissigpropp lenger

Han vil ikke kalle dagens generasjon hverken mer eller mindre seriøs enn det han har opplevd på landslaget tidligere. Carew ga seg på landslaget i 2011, mens Riise sluttet i 2013.

– Tiden forandrer seg veldig med tanke på profesjonalitet. Det har kommet mer fokus på styrketrening, restitusjon og så videre – på alt. Jeg synes den gjengen som er her nå er veldig seriøs. Alle vil bli bedre, og konsentrasjonen på treningen er bra, mener keeperen.