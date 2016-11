BERLIN (VG) Høstregnet pisker Rune Almenning Jarstein (32) i ansiktet, men i denne byen opplever han mest av alt solskinnsdager.

Fra å være annetvalg både for Per-Mathias Høgmo og i Hertha Berlin, er han nå soleklar nummer én – og omtales som en av de ypperste keeperne i Bundesliga etter storspill over tid.

– De snart tre årene i Berlin har gjort meg godt. Jeg tror det var veldig viktig for meg å komme ut av Norge og bli litt mer voksen, sier Jarstein, som slår av en lengre prat med VG i resepsjonen der Norge holder hus.

Men veien til fast plass på laget og like høy redningsprosent som Bayern München-stjernen Manuel Neuer har tidvis vært kronglete. Det tok rundt to år fra Viking-overgangen til Jarstein kapret fast plass mellom stengene i den tyske hovedstaden.

– Det var tøft. Jeg kunne ikke språket noe særlig, og da kommer man ikke så godt inn i gjengen som man håper på. Du sitter der mens de ler og tuller på tysk. Det gikk greit. Det var mye som måtte fikses. Leilighet, bil, Internett og telefon. Det tok krefter og tid. Man kommer inn i ting etter hvert, og jeg tror det er viktig å være tålmodig og ikke stresse i starten når man kommer til utlandet.

Hissigpropp

I takt med færre baklengs og tillit på klubblaget har også kontroversene forsvunnet. Tidligere har han vært kjent for episoder på både treningsfeltet, banen og i TV-intervjuer.

– Når du spiller i Tippeligaen og det blir noen episoder, så blir det veldig fokus på det. Helt siden jeg spilte i Odd har det vært noen episoder som jeg ikke er veldig stolt av. Jeg hadde nok fått et lite rykte på meg. I hvert fall de som ikke kjenner meg: Om at jeg er en sur og temperamentsfull gutt, sier Jarstein med et smil.

Les også: Skuffet etter vraking

For han forstår hvorfor han fikk et stempel som en hissigpropp.

– For fotballinteresserte som følger med og ikke kjenner meg, får jo inntrykk av at jeg er stort sett sinna da. Sånn er det jo. Det får jo både jeg og andre som bare ser en spiller i Premier League på banen. Ser man en spiller som virker sur hele tiden, så får man jo det inntrykket. Det er et liv utenfor fotballen også. Jeg har temperament, men det er på ingen måte noe problem og jeg er ingen hissigpropp lenger.

ELDST I TROPPEN: Rune Jarstein på trening denne uken med Omar Elabdellaoui. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Familiemann

Nå lever han et tilbaketrukket liv i Berlin. Etter intervjuet med VG i går kveld, skulle han hjem for å hilse på samboeren og sine to døtre. Og det er kjente omgivelser for 32-åringen. Palace Hotel er det samme som Hertha bruker, og han er blitt tildelt det samme rommet som han alltid sover på natten før de blåhvites hjemmekamper. Det lover godt før et Norge med kniven på strupen setter kursen mot Praha, for Jarstein har holdt nullen fire ganger i høst.

– Det har vært veldig negativt. Man kan si hva man vil, men det er sånn fotballen er. Går det bra får man skryt, og går det dårlig så får man litt slakt. Jeg synes kanskje det har vært litt i overkant noen ganger, men det er noe vi må tåle. Det beste er egentlig å holde oss unna aviser og media så vi ikke får med oss så mye, så vi får bare motbevise og slå tilbake mot Tsjekkia. Det er vel det beste svaret.

Etter at han ruslet ute i regntunge og mørke Berlin-gater med VG, møtte han Per-Mathias Høgmo i lobbyen av hotellet. Ifølge Jarstein takler den hardt pressede landslagssjefen kritikken bra.

Artikkelen fortsetter under bildet

I FLYTSONEN: Rune Almenning Jarstein og landslaget lader opp til landskampen mot Tsjekkia i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Han står rakrygget hver gang, han opptrer med selvtillit og ro inn i gruppen. Jeg er veldig imponert over hvordan han står fram på.



Åtte år til

Kontrakten med Hertha Berlin utløper sommeren 2019.

– Jeg vet hvor kort fotballkarrieren er, og jeg får håpe jeg har åtte gode år igjen – og jeg har lyst å få mest mulig ut av de åtte årene. Så får vi se hvor det tar meg.

Les også: Mener media driver heksejakt på Jarstein

Får han det som han vil, legger Rune Jarstein keeperhanskene på hylla i en alder av 40 år.

– Jeg har ingen konkret plan (etter karrieren). Man tenker litt på det, men man er i en slags boble når man spiller fotball og har to døtre. Jeg tenker familie og fotball. Keepertrener er en mulighet. Jeg har jobbet litt med vanskeligstilte barn før som også er en mulighet. Plutselig dukker det opp noe etter hvert, men jeg tenker ikke så mye på det.