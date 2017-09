STUTTGART (VG) (Tyskland - Norge 6-0) Den regjerende verdensmesteren filleristet Norge. Et utspilt norsk lag slapp inn seks mål. Og det kunne vært enda verre.

Norges målvakt Rune A. Jarstein måtte plukke seks baller ut av netter mandag kveld. Sjelden kost for Hertha Berlin-keeperen.

– Det er lenge siden jeg har følt meg så liten som i dag. Vi ble rundspilt til tider. De var kjappe og vi var for trege i bevegelsene, slurvete med pasningene og litt på etterskudd, sa målvakten til VG.

Han var klar på at landslaget må gå i seg selv og «legge oss paddeflate».

– Jeg syns det var pinlig og det er bare å beklage.

Landslagssjef Lars Lagerbäck tenkte seg godt om da VG spurte han om hvilke tanker han gjør seg etter det verste nederlaget for Norge siden 0–9 for Nederland i 1972.

– Nei, jeg har aldri tapt med så mye som landslagssjef før, sier Lars Lagerbäck til VG.

– Hva er ditt verste tap?

– Jeg mener at 0–3 for Tyskland, som svensk landslagstrener er det verste, sier Lagerbäck.

Han syntes åpenbart at det var tungt. Men han gikk ikke med på at det pinlige tapet hadde såret hans stolthet. Men hans femte kamp som sjef for Norge ble ikke noe annet enn et mareritt.

– Vi flyttet oss ikke godt nok når Tyskland angrep. Tyskerne er best i verden offensivt, slik jeg ser det, og da ble det veldig vanskelig for oss, sier Lagerbäck og la til:

– Vi må være bedre i organiseringen ellers er vi sjanseløse, konkluderte landslagssjefen.

Tidlig scoring



Foran en fullsatt arena i Stuttgart tok Tyskland kvelertak på Norge fra start av. Kampuret var 40 sekunder unna å runde ti minutter da hjemmelaget trillet seg lekende lett gjennom det norske forsvaret. Mesut Özil plasserte inn 1-0 oppe i vinkelen.

Rune Jarstein ville ha offside på Timo Werner, som muligens forstyrret synsvinkelen til den norske keeperen, men TV-bildene viste at Omar Elabdellaoui uansett opphevet den.

Han forsvant relativt fort inn i garderoben, men skuffelsen var ikke vanskelig å spore da han tok seg tid til et par setninger til VG.

– Det var veldig ydmykende. Resultatet snakker for seg selv, sa Elabdellaoue og uttrykte spesielt misnøye med at Norge fremstod så svake i duellspillet.

Holdt lekestue med svimle nordmenn

Og verre skulle det bli. Mye verre. Etter 17 minutter trillet Tyskland igjen ball i hatt med Norge. Ni trekk i laget før Julian Draxler ekspederte Özils pasning inn bak en sjanseløs Jarstein.

Svimle norske spillere hadde knapt kommet seg opp i knestående før det smalt igjen. Thomas Müller hælsparket videre til Timo Werner. Den tidligere Stuttgart-spissen, som nå spiller for Leipzig, økte til 3-0.

Deretter tok «Die Mannschaft» det litt mer piano. Etter 24 minutter kontret Norge seg til noe som i det minste lignet en målsjanse. Jo Inge Berget skjøt over mål fra snaue 20 minutter. Hadde han valgt å spille til en umarkert Mohamed Elyounoussi kunne det i stedet ha stått 3-1.

Fem minutter før pause skrudde Tyskland på ydmykelsesknappen – igjen. Thomas Müller la et fantastisk innlegg fra høyre. Timo Werner steg til værs, med Ole Selnæs på etterskudd inne i 16-meteren. Og headet inn 4-0.

Og hadde ikke Toni Kroos misset på to kjempesjanser, kunne det vært både 5-0 og 6-0.

Det var bare å grue seg til andre omgang.

Innbyttere økte etter pause

Norge erstattet Sander Berge med Gustav Valsvik i pausen, og flyttet Håvard Nordtveit opp på sentral midtbane. Uten at det forandret kampbildet eller styrkeforholdet i særlig grad.

Tyskland fortsatte å bombardere Rune Jarstein i minuttene etter pause. Etter 50 minutter headet innbytter Leon Goretzka inn 5-0 på et innlegg fra Julian Draxler.

Fem minutter senere kom Ole Selnæs til en brukbar mulighet. Skuddet gikk i nettveggen. Like etterpå var et innlegg fra Joshua King nær ved å gå i mål – via Mats Hummels. Men det endte med en resultatløs corner.

Når det er sagt: Tyskland misbrukte tre-fire langt større sjanser i andre omgang.

Etter 79 minutter økte hjemmelaget ledelsen ytterligere. Nok en innbytter, Mario Gomez, headet inn 6-0.

Helt på tampen kom Norge til sin største sjanse. Jørgen Skjelvik var nær ved å «pynte» på sluttresultatet, men headingen endte på nettaket.

Dermed: Game, sett og match til Tyskland. 6-0.

PS! Tidenes største norske tap er 0-12 mot Danmark i København, 7.oktober 1917, altså 100 år siden. Da var det 5-0 til pause. Det verste tapet i moderne tid stammer fra 1972. Nederland slo Norge 9-0.

