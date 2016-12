Jarstein er eneste lysglimt i kriseåret 2016

Kommentar Én spiller på benken. Ingen på laget. Og egentlig ingen i nærheten heller. VGs uttak av «Nordens landslag 2016» sier egentlig alt om norsk landslagsfotball det siste året.

Bunn-nivå på FIFA-rankingen, seks tap på 10 kamper og kun seks kalenderår med svakere resultater (poeng pr kamp) de siste 30 årene enn Per-Mathias Høgmo hadde i 2016. Og sist, men ikke minst: Ute av kampen om å komme til VM, omtrent før kvalifiseringen har startet.

Jarstein imponerer

Det er de triste fakta om norsk landslagsfotball. Og på spillersiden er det egentlig bare et lyspunkt i 2016. Men det er desto hyggeligere, og svært fortjent etter år med mye motgang: Rune Almenning Jarstein (32) har vokst seg til en av Europas bedre keepere, fast på et av topplagene i Bundesliga og med høy score på de fleste seriøse spillerbørser i Tyskland.

I en tøff Bundesliga-verden har Jarstein ikke bare vært tålmodig – før han kapret plassen i Hertha Berlin. Men han hart holdt på den, utviklet seg, spilt bedre og bedre og er i dag et udiskutabelt valg på klubben som er nummer tre i Bundesliga.

Det har, naturlig nok, også gitt seg utslag på landslaget, der Almenning Jarstein, som mistet plassen sin til Ørjan Håskjold Nyland i 2014, nå er det klare førstevalget også for Norge.

Suverene Schmeichel

På Nordens Lag blir han bare forbigått av Leicester og Danmarks Kasper Schmeichel. Ligamester og i stadig fremgang, var det ingen diskusjon om Schmeichels plass på VGs Norden-lag denne gangen.

Det meste skremmende, for oss, da vi diskuterte kandidatene, var hvor langt unna Norge er på tidligere så sikre kort som midtstopperplassene. Vi fant fem-seks dansker, to-tre svensker og et par islendinger som er bedre enn Norges beste midtstoppere.

Det er et nederlag, for den tidligere så stolte midtstoppernasjonen Norge. Og her må det gjøres noe. Uansett hvilken landslagssjef som kommer inn og erstatter Per-Mathias Høgmo, så må han få bedre stoppere å velge i de neste årene. Norge må ta tilbake tronen som «stopper-nasjonen». Hvis ikke, tror jeg det blir vrient å komme til sluttspill også de neste 10-12 årene.

Island og FCK

At det er Danmark som i dag har de beste midtstopperne og det beste utvalget, er egentlig et lite paradoks. Det har sjelden vært en prioritert jobb i dansk fotball, som er mer opptatt av å skape de lekne, offensive spillerne. Men nå er de forbi Norge. Der også.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

VG har lagt vekt på den islandske suksessen i EM, samt FC Köbenhavns gode prestasjoner i Champions League da vi satte opp «Nordens Lag». Men uansett hvordan vi snur, vender, prioriterer og endrer på system og lagdeler: Vi finner ikke noen norske spillere som fortjener en plass på dette laget i 2016.

Heller ikke på benken – bortsett fra keeper Rune Almenning Jarstein.

Det bør få noen til å våkne på Ullevaal stadion.

For det er ingen grunn til at norske fotballspillere ikke skal være like gode som dansker, svensker og islendinger.

Ingen.