Innbytterne reddet Norge fra pinlig smell mot San Marino

ULLEVAAL/OSLO (VG) (Norge - San Marino 4-1) San Marino-spiss Mattia Stefanelli (23) sørget for bisarre scener med sin utligning, men Adama Diomande (26), Martin Samuelsen (19) og Joshua King (24) reddet Norge fra et ekstremt pinlig poengtap.

Det sto 1-1 på Ullevaal stadion til det gjensto et kvarter av kveldens VM-kvalifiseringskamp. De norske spillerne skulle reise seg etter en elendig åpning på kvalifiseringen.

Men istedenfor ble det en ny frustrerende kveld foran glisne tribuner. Riktignok scoret Norge etter bare ti minutter, men det var San Marino-kaptein Davide Simoncini som sørget for det ved å beine ballen i eget mål.

Så stoppet det opp for de norske spillerne som til tross for at de hadde ballen ekstremt mye ikke klarte å skape stort. Det ble omtrent ikke skapt sjanser, og rødtrøyene hang med hodet.

Sjokkerte med utligning



Frustrasjonen fortsatte utover i 2. omgang, og etter 54 minutter skjedde det utrolige; San Marino utlignet. Joshua King og Stefan Strandberg klønet det til på egen banehalvdel, og Tommaso Zafferani fikk rotet ballen til Stefanello som banket den i nettet bak Rune Almenning Jarstein.

King kom til Norges første virkelig store sjanse etter 65 minutter da han dundret til fra god posisjon og keeper fikk slått til corner. Så fikk innbytter Diomande en scoring annullert for offside. Deretter misset King en stor sjanse igjen da han rundet keeper og satte ballen over fra skrå vinkel.

Men så løsnet det, og Norge scoret tre mål på seks minutter. Diomande skrudde ballen lekkert opp i hjørnet etter pasning fra Ole Selnæs - hans første landslagsmål. Da var det spilt 77 minutter.

Så var det Martin Samuelsen sin tur til å score sitt første landslagsmål da han fintet bort en forsvarer og banket ballen i målet.

Slitne San Marino-spillere var helt ferdige, og King sørget for 4-1 etter 83 minutter da han plasserte ballen lavt i det lengste hjørnet.

