Ingebrigtsen ut mot «Høgmo-mobbing»: – Kjære vene, nå er det nok!

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (50) ber Per-Mathias Høgmos kritikere besinne seg. Han mener det grenser mot mobbing av den avgåtte landslagssjefen.

Nyheten om at Høgmo får lønn ut kontraktsperioden som landslagssjef, mer enn fire millioner kroner, har skapt negative reaksjoner hos mange. Ingebrigtsen synes kritikken har gått altfor langt.

Mener Høgmo må få fred



– Nå må vi la Per-Mathias være i fred. Han har vært jaktet siden Ungarn-kampen i fjor. Så trekker han seg. Og da begynner folk å ta ham for at han har etterlønn. Kjære vene, nå er det nok, sier RBK-treneren til VG.

– Grenser det mot mobbing?

– Ja, det synes jeg. Han har jobbet døgnet rundt for å gjøre sitt beste for landslaget. Så kan alle ha en mening om det ene eller det andre som er blitt gjort. Men nå er det bra. Er det sånn at fotballtrenere skal si fra seg alt hvis man ikke får resultater?

En engasjert Ingebrigtsen fortsetter:

– Hva skal fotballtrenere tåle? Du får mildere dom i media hvis du gjør noe kriminelt eller er landsforræder. Det er fotball vi snakker om.

Rosenborg-treneren mener at kritikken på Høgmos lønn og etterlønn må adresseres til de i Norges Fotballforbund som lagde avtalen.

– Han har ingen ting å skjemmes for, Per-Mathias. Definitivt ikke. Da må man heller ta de som skrev avtalen. For den kan reguleres på flere måter, sier Ingebrigtsen, og sikter til daværende fotballpresident Yngve Hallén og generalsekretær Kjetil Siem.

– Hvordan tror du Høgmo takler all kritikken?

– Jeg tror han takler det bra. Men at det går inn på folk: Ja. Det er unaturlig hvis det ikke gjør det.

Håper Solbakken blir ny landslagssjef



– Når fotballtrenere ikke oppnår resultatene vi ønsker, så blir vi enormt skuffet selv. Det blir en ekstra straff når du blir slaktet uansett hva du gjør. Ingen fortjener det Per-Mathias har fått den siste tiden.

Kåre Ingebrigtsen, som forbereder seg til søndagens cupfinale mot Kongsvinger, sier at han vil ta kontakt med Høgmo for å gi ham støtte.

– Jeg vet hvor tøft det er å være i den situasjonen han er i. Når det roer seg skal jeg snakke med Per-Mathias.

Trønderen kan bli tidenes første trener som vinner «The Double» to år på rad, men melder seg ut av racet om å bli norsk landslagssjef. Han vil heller bli i Rosenborg.

– Jeg sitter ikke og venter på en telefon fra forbundet. er ikke aktuell. Jeg vil heller trene Rosenborg enn landslaget. Jeg trives så godt i hverdagen, i Rosenborg og på treningsfeltet. Det å ta Rosenborg til Champions League er førsteprioritet for meg.

Kåre Ingebrigtsen mener Ståle Solbakken bør være det åpenbare førstevalget til Norges Fotballforbund.

– Hvis Ståle vil ha jobben, så kan jeg kjøre å hente ham på flekken. Han er en veldig tydelig leder, han er entusiastisk og har masse energi. Han får med seg folk, han får folk til å tro på prosjektet sitt. Og de som ikke tror på prosjektet hans spiller ikke på landslaget, sier Ingebrigtsen, som mener Erik Hamrén kan være en god kandidat hvis Solbakken sier nei.

