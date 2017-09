I høst vil vi se resultater, Lagerbäck

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Det er lite å kritisere Lars Lagerbäck for i tiden etter at han overtok det norske landslaget. Men fredningstiden nærmer seg slutten. I høst må vi se konturene av «Visjon Lagerbäck».

Norge har fire VM-kvalifiseringskamper i høst. Isolert sett betyr er resultatene underordnet, siden Norge ikke kan komme til VM, men Lagerbäck har selv uttalt at resultater er viktigst. Da bør han og landslaget ha som ambisjon å vinne tre av de fire kampene (Aserbajdsjan hjemme i kveld, San Marino borte og Nord-Irland hjemme i oktober). Mandagens kamp mot Tyskland på bortebane er det ingen som forventer at Norge skal ta poeng i.

Men ni poeng bør være oppnåelig denne høsten. Det vil ikke bare spre optimisme, men sørge for et visst antall poeng i en kvalifisering som ikke er pinlig.

Stygg trend

Norge trenger å snu en stygg trend som nå har vart så lenge at både tro og interesse fort kan smuldre hvis ikke en klar bedring oppleves denne høsten. På de 23 siste månedene har det norske A-landslaget tapt 10 av 16 fotballkamper og kun vunnet tre – to av dem ganske ubetydelige treningskamper mot Island og Finland hjemme, samt 4-1 over San Marino i en kvalikkamp der det sto 1-1 til det gjensto under et kvarter.

Landslaget, Lagerbäck og publikum trenger noen gode opplevelser. Vel har det vært bedring i de to siste kampene svensken har ledet Norge (1-1 mot Tsjekkia i kvalik og 1-1 mot Sverige i treningskamp), men seieren og den gode følelsen mangler fortsatt. Og endringen i spillestil, som garantert kommer, den ønsker vi å se enda tydeligere.

Spillertroppen, kjernen sin, den bør han faktisk ha funnet nå.

I dag har Lars Lagerbäck vært norsk landslagssjef i nøyaktig syv måneder. Da svensken var landslagssjef for Island brukte han seks måneder på å bryte ned det han kalte for «Barcelona-syndromet». Skal du overbevise fotballspillere om at det lønner seg å spille ballen raskt fremover oftest mulig i stedet for å kjæle med den og spille bakover nå og da, så trenger du resultater kjapt.

Fordi de fleste fotballspillere er skapt sånn at de ønsker å beholde ballen litt. Det ligger der – naturlig.

Stefan Johansen, kapteinen, kaller det «hjernevasking». Det høres riktig ut.

Flink i muntlig

Det var det Lagerbäck brukte et halvt år på å få islendingene til å forstå. Nå har han – hvis vi tenker den første samlingen hans – hatt omtrent like lang tid med Norge. Kanskje ser vi en klar endring i kveld. Treningene har vært mye tut og kjør, lite ball-kjæling. Og Lagerbäck har brukt mye tid på alle samlingene så langt til å snakke med spillerne om hvordan han er overbevist om at Norge vil bli best av å spille.

I kveld tror jeg vi får se et kompakt, norsk forsvar som våger å stå høyt på grunn av Jørgen Skjelviks fart, en midtbaneduo i Sander Berge og Stefan Johansen som ikke slipper til noe og som starter angrepene raskt, kantspillere som jobber knallhardt begge veier, og en spennende spissduo i Alexander Sørloth og Joshua King som skal være mulig å spille på både i lufta og raskt langs bakken.

Hadde karakterene på Lagerbäck vært gitt i teori (muntlig fremtoning) og praksis, så ville han i min bok fått en klar sekser på den muntlige. Svensken forklarer tingene på en enkel og forståelig måte, han svarer så konkret han kan på alle spørsmål, er uredd media, er rolig og behagelig å forholde seg til.

Definerte roller

Og så tar han de få tingene han ikke liker – som at avstanden fra spillerhotell til treningsbaner er i overkant lang for et landslag med dårlig tid. Resten bryr han seg ikke veldig mye om. Han mener ikke noe om ting han ikke har noe med. Det applauderes fra denne kommentatoren.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Når det gjelder den praktiske gjennomføringen, endringen, se konturene av et solid norsk landslag med definerte roller, så har jeg fortsatt ikke sett det.

Håpet er at denne høsten skal gi både resultater og en optimisme som det går an å bygge på inn mot EM-kvaliken neste høst.

Lars Lagerbäck er en av få landslagssjefer med god tid.

Men vi er nødt til å se en fremgang allerede nå, hvis fortsettelsen hans ikke skal bli masete.

Tre poeng og tendenser til «Lagerbäck-fotball» i kveld er en fin start.

Avspark 20:45

PS! Trolig norsk lag (4-4-2): Rune Almenning Jarstein – Jonas Svensson, Håvard Nordtveit. Jørgen Skjelvik, Haitam Aleesami – Moi Elyounoussi, Sander Berge, Stefan Johansen (kaptein), Mats Møller Dæhli – Joshua King, Alexander Sørloth.