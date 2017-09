STUTTGART (VG) Der Per-Mathias Høgmo dyrket lovende tenåringer som ikke engang spilte fast på klubblaget, er Lars Lagerbäck en nådeløs anti-populist. Det blir tatt godt imot i landslagsmiljøet.

Martin Ødegaard var 15 år da han fikk sin A-landslagsdebut, og Martin Samuelsen fikk flere innhopp som 19-åring – selv om han har slitt med å få spilletid både på nivå to og tre i England.

Lar gutter være gutter

Mange har latt seg begeistre over Ødegaards utvikling i Heerenveen og på U21-landslaget den siste tiden, men Lars Lagerbäck lar gutter være gutter. Dagen før det voksne bortemøtet med Tyskland gjorde han det overfor VG klart at Ødegaard fortsatt har mangler som gjør at han ikke er med på A-landslaget.

Selv om 18-åringen imponerte med et nydelig frisparkmål mot Kosovo sist fredag, har han ikke vurdert å hente inn drammenseren til kampen mot Tyskland.

– Hadde han vært kvalifisert, hadde han jo selvsagt vært her. Han har ikke kvalifisert seg. Jeg hadde gjort en kjempefeil hvis jeg ikke hadde tatt han med om jeg mente han var kvalifisert. Jeg synes de ulike kvalitetene vi har i gruppen nå er bra, sier Lagerbäck til VG.

Han er knallhard på at det er uaktuelt å ta populistiske valg som landslagssjef. Svensken følger linjen han har tro på, og det handler om å dyrke en stamme med spillere – og de må gjerne være fysisk robuste, ha bra tempo og gode til å forsvare seg.

– Blir jeg populistisk håper jeg noen sier fra, så jeg slutter i denne jobben. Perry (assistenttrener Per Joar Hansen) og jeg må gjøre det vi tror på. Lytter vi for mye, tror jeg man begynner å vingle, påpeker landslagssjefen.

Skjelvik: – Ikke nok å være ung og lovende

Det er en holdning som møtes med applaus fra landslagsspillerne.

– Personlig synes jeg det er en positiv ting at det kreves litt mer for å komme inn på et landslag. Det er ikke nok å være ung og lovende, og få et navn i media. Man skal prestere på det laget man er, sier Jørgen Skjelvik, den tidligere vingen og backen som har hatt en kronglete vei frem til å bli landslagsmidtstopper i en alder av 26 år.

– Media har mye makt i Norge. Man er veldig på å hausse opp spillere tidlig, at de skal inn på landslaget etter noen gode kamper. Jeg synes man skal gjøre seg fortjent til en landslagsplass ved å prestere over tid, sier den lynraske RBK-spilleren.

FÅTT FART PÅ STOPPERKARRIEREN: Først var han ving. Så ble han back. Nå er Jørgen Skjelvik blitt landslagsmidtstopper. Her under treningen på kamparenaen i Stuttgart dagen før VM-kvalifiseringskampen mot Tyskland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Stefan Johansen mener det er godt oppsummert når Lagerbäck selv sier han ikke er populistisk.

– Han er en fantastisk rolig type. Han vet nøyaktig hva han vil og det står han for. Hva media og folk rundt han mener ... Han tar imot innspill fra laget sitt og ikke så mye annet. Han er klar og tydelig på hva han mener, og så forholder han seg veldig rolig til det, sier landslagskapteinen.

– Han kjører sitt løp, han bryr seg i hvert fall ikke om det som står i media – og det skal han jo heller ikke gjøre. Det er et stort, stort pluss. Han må gjøre det han tror på 100 prosent. Det er det samme med oss spillere: Vi kan ikke hele tiden tenke på hva andre sier. Vi må tro på oss selv og det vi holder på, mener Ole Selnæs.

Rekdal: – Lagerbäck er realist

– Lars er en autoritær person. Han står på sitt. Han er veldig komfortabel og trygg på det han driver med. Det er ingenting som kommer til å endre hans program, poengterer Haitam Aleesami.

Keeper Rune Almenning Jarstein sier det slik:

– Han er veldig opptatt av hva trenerapparatet og vi mener, og at alt annet bare må lukes ut. Sånt tror jeg er bra.

– Lagerbäck er realist. Han kommer til å ta ut Ødegaard når han mener han er god nok, sier tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal, nå i Stuttgart som ekspertkommentator for TVNorge.

Han mener, derimot, at Martin Ødegaard er god nok for den norske A-landslagstroppen, men forstår at den svenske trenerveteranen velger å la stortalentet få utfolde seg med aldersbestemt landslagsspill.

– Han er jo god nok til å være med i troppen, men han er ikke god nok per dags dato til å spille i en av de posisjonene han kan brukes i. Da foretrekker han å la Ødegaard få internasjonal erfaring ved å spille på U21-landslaget. Han er ikke mer enn 18 år, og jeg mener det som blir gjort nå er riktig.

