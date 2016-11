Hvor vanskelig skal det egentlig være å sparke noen?

Kommentar Per-Mathias Høgmo har verken trukket seg eller fått sparken. Men han slutter. Med lønn, men uten sluttpakke. Stolthet, prestisje og ordkløveri gjør selv en ganske enkel sak til noe komplisert i Norges Fotballforbund.

I kjent stil «er partene blitt enige om å avslutte samarbeidet». Det er livsfarlig å si at det var den ene eller den andre som ønsket dette. For tenk om det står «sparken» på CV-en din. Fy …

En kjent og merittert fotballtrener sa en gang at «du er ingen fotballtrener hvis du ikke engang i karrieren din har fått sparken.»

Tilfellet Drillo

Men ikke i Norges Fotballforbund, der de faktisk gikk så langt at de prøvde å overbevise Drillo at han hadde trukket seg da han regelrett fikk sparken i 2013.

Igjen: Prestisje. Og bruk av ord som ikke folk kjenner seg igjen i. Alt pakkes inn, alle er venner, alle er fornøyde. Og så tar vi en kaffe og ler litt sånn skjevt.

Og det er vel det viktigste?

Situasjonen når det gjelder jobben som norsk landslagssjef er som følger:

NFF ønsket ikke at Høgmo skulle fortsette som landslagssjef inn i sitt siste av de fire årene han har kontrakt for. Det har vært diskutert på forskjellige plan helt siden tapet i Aserbajdsjan i september, og ble selvsagt forsterket til det uunngåelige etter tapet i Tsjekkia nylig.

Ikke trukket seg

Høgmo, på sin side, følte på dette presset. Og han ville gjerne slippe, men så var det kompensasjonen hvis han sa opp da …

Til slutt handler det meste om penger. Det trumfer ofte sannheten.

– Per-Mathias tok initiativet til dette selv, sa fotballpresident Terje Svendsen fra podiet på Ullevaal stadion. Og: «Den beslutningen Per-Mathias har tatt, den står det respekt av». Samtidig ble det også sagt følgende: «Han har ikke trukket seg». Det er noe selvmotsigende over det hele: «Høgmo antydet at han ikke ville mer, men han trakk seg likevel ikke.»

Og ikke var det snakk om noen «sluttpakke», men vanlig lønnsbetaling ut kontraktstiden.

Handler om penger

Det som har skjedd er et klassisk, taktisk spill mellom to parter for at alle skal føle at de har vunnet: Utspillet må komme fra arbeidsgiver, for da vil arbeidstager sitte igjen best mulig økonomisk. Dersom han går til NFF og sier at han trekker seg, så blir han løst fra kontrakten uten etterlønn.

Forskjellen er enorm, og den er til å forstå.

Og derfor skjer følgende: NFF tar kontakt med Høgmo. De formulerer seg på en måte så Høgmo skjønner at dette har en død fortsettelse. Landslagssjefen svarer at han er enig, og sier seg villig til å gå av dersom han beholder lønnen sin ut kontraktstiden – altså ut 2017.

NFF sier «greit, da gjør vi det sånn» – og blir ferdig med saken. De slipper en repetisjon av det som skjedde med både Drillo, en offentlig skittkasting etter at han mistet jobben i 2013, og en rettssak som med administrativ leder Guttorm Dilling rett etter.

Det er vel og bra.

Dårlig kommunikasjon

Men de har igjen kommunikasjonen utad, og det er her det går galt – igjen. For de pynter på ting. Per-Mathias Høgmo har fått sparken. Men det vil ingen innrømme. For her kommer jusen inn. NFF ber han trekke seg, men det holder de internt, og han beholder pengene.

Dette ville jeg sagt, uten å nevne hverken «prosess» eller «evaluering» en eneste gang:

«NFF har i dag besluttet å avskjedige Per-Mathias Høgmo fra jobben som landslagssjef. Fordi hverken vi, publikum eller media lenger tror på prosjektet hans etter drøyt tre år. Høgmo får betalt ut kontraktsperioden, som varer ut 2017. Vi takker for samarbeidet og ønsker Per-Mathias Høgmo lykke til videre.»

Og mens «prosjekt Høgmo» nå er avsluttet, så gjelder det å finne rett vei videre, og med den rette lederen. Det er ikke enkelt. Men Norges Fotballforbund bør starte med å rette en offisiell henvendelse til FC København for å få snakke med Ståle Solbakken – først.

Solbakken eller Solskjær?

Jeg er ganske sikker på at han er forbundets førstevalg. Og derfor må de få klarhet i hans situasjon: Vil han ha jobben? Hvis svaret på det er «ja», så kommer spørsmålet: «Når kan du begynne?» Er svaret på det «til sommeren», så må det finnes en løsning fram til den tid.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Hvis det er helt uaktuelt for Solbakken, så finnes det selvsagt flere alternativ. Det sitter en fotballtrener/leder i Kristiansund som daværende generalsekretær Kjetil Siem ønsket seg da Høgmo til slutt ble ansatt i 2013: Ole Gunnar Solskjær.

Den gangen tapte Siem mot tre andre (Yngve Hallén, Bjarne Berntsen og Nils Johan Semb), som ville ha Høgmo, selv om Semb helst ville ha Ståle Solbakken. Men av de to kandidatene som sto igjen, så ble det Høgmo, ikke Solskjær.

Kanskje jobben nå blir Solskjærs – tre år etter.

Hvis han vil ha den da ...