Hvis spillerne vil ha med Høgmo videre, må de vise det. Nå.

Kommentar Det kan fort ha vært det siste uttaket han gjorde. Men Per-Mathias Høgmo er fast bestemt på å kjempe for jobben sin til siste sekund. Da er det egentlig opp til spillerne om Høgmo er sjef også i 2017.

For Høgmo har beskyttet sine underpresterende spillere, nesten til det parodiske. I kamper hvor alle har sett hvor svake mange av de har spilt, har Høgmo lett etter og snakket om det positive.

Si minst mulig

Stort sett alltid. Så i stedet for at spillerne blir satt i gapestokken, har Høgmo havnet der, gang på gang. Mye fordi han liker å snakke, forklare, tenke høyt. Og ofte har det slått feil.

– Taper du fotballkamper, si minst mulig, sa Danmarks landslagssjef Åge Hareide, selv i trøbbel etter 0–1 mot Montenegro for en måned siden, da vi møttes i Parken onsdag kveld. Og det er et poeng. Du snakker ikke om en «smooth» hjemreise når Aserbajdsjan har beseiret laget ditt.

Det vil ikke folk høre.

For når et fotballandslag taper kamp etter kamp, så er det kun to ting som gjelder: Strekk armene i været, si at det var for dårlig, og at du har dårlig tid, for nå må dere hjem og øve. Og så sier du ikke mer. Men ser forbanna ut.

Nye diskusjoner

På torsdagens pressekonferanse var Høgmo litt sånn. Han svarte kort, han så litt mutt og sur og irritert ut. Herlig. Tiden for vitser og godt humør når det går dårlig, den er forbi. For lengst.

Vi andre, både kommentatorer, eksperter og mannen i gaten, kan mene så mye vi vil om hva som er feil med både norsk fotball og A-landslaget spesielt, at det for lengst burde vært slutt for Per-Mathias Høgmo.

Det spiller for så vidt ingen rolle. Per-Mathias Høgmo leder landslaget i Praha 11. november. Hva som skjer etter den kampen, vet ingen i dag.

Men spørsmålene vil dukke opp igjen, spesielt hvis Norge taper mot Tsjekkia, kanskje til og med ved et uavgjort resultat. Vinner Norge i Praha, kan ting fort snus på hodet. Det har skjedd før, og det kan skje igjen: En bestemt kamp, en bestemt scoring, en redning, noe – det kan endre en hel kvalifisering.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Må få respons

Høgmo må legge riktig taktikk. Men han må få en respons fra spillerne. De må vise, på banen, at dette er sjefen de ønsker å ha med videre. Gjør de ikke det mot Tsjekkia, og taper, så går det ikke mer. Da er det ingen ting igjen. Den berømte «han mistet garderoben» kan fint hentes opp igjen. Tre poeng (hjemme mot San Marino) på fire kamper vil gjøre at Norge må vinne resten. Eller, kanskje det holder med uavgjort borte mot Tyskland, i tillegg til fem seirer, for å bli toer i gruppen.

Men tror spillerne, og folk, noe mer på Høgmo og dette A-landslaget av den grunn?

Det har kanskje vært nok prat, meninger og diskusjoner hos de fleste. Det har vært forsøkt en rekke forklaringer, en rekke grunner for at Norge ikke vinner fotballkamper.

Til slutt blir du, som A-landslagssjef, dømt på resultater.

Per-Mathias Høgmo har tapt 50 prosent av sine kamper på 38 måneder.

Han tåler ikke et tap til i 2016.