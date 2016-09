Høgmo vraker flere spillere fra Tyskland-tapet

ULLEVAAL (VG) Sju spillere som var med da Norge gikk på en smell mot Tyskland i høst, ble ikke tatt ut da Per-Mathias Høgmo i dag presenterte troppen til de to neste VM-kvalikkampene.

Alexander Søderlund, Jørgen Skjelvik, Martin Linnes og Veton Berisha var alle blant Høgmos utvalgte forrige gang landslaget var samlet. Inn mot den første kampen i VM-kvalifiseringen ble også Magnus Wolff Eikrem, Mohammed Abdeallaoue og Thomas Rogne tatt ut.

I dag ble ingen av disse syv spillerne lest opp da landslagssjefen presenterte de 22 som skal representere Norge i VM-kvalikkampene mot Aserbajdsjan og San Marino.



I stedet er både Tarik Elyonoussi og Vegar Eggen Hedenstad tilbake i varmen, to spillere som har vært ute en periode.



– Tarik har kommet inn i varmen i Olympiakos, han har spilt, han har scoret og vist litt av det vi vet han kan. Hedenstad har vært skadet, men nå har han spilt stabilt en periode og vært god for klubben sin, sier Høgmo.



TILBAKE PÅ LANDSLAGET: Tarik Elyounoussi. Foto: Patrick Da Silva Sæther , VG

Ødegaard vraket



Det var som vanlig knyttet spenning til om Martin Ødegaard ville få tillit av Høgmo. 17-åringen var en del av laget som spilte den avgjørende play off-kampen mot Ungarn i forrige kvalifisering - nå er han skjøvet ut.



Ødegaard var ikke en del av troppen som møtte Hviterussland og Tyskland i forrige runde, og heller ikke i dag hadde Høgmo funnet plass til 17-åringen.

Vi hadde vel håpet at Martin nå skulle komme på lån og dermed få en bedre kamparen

a. Hovedårsaken til at han ikke er med er at hans kamparena kunne vært bedre. Det er vi alle enige om. Jeg understreker at han fortsatt er veldig ung og håper at han i neste vindu kan finne en klubb som vil være bra for ham, sier Høgmo.

– Kritikk hører med



Etter forrige samling har Høgmo og det norske landslaget vært nødt til å tåle mye kritikk. At det ble tap i VM-kvalikens åpningskamp mot Tyskland, var ingen særlig stor overraskelse - men at Norge skulle bli så til de grader overkjørt, satte sinnene i kok hos mange.

IKKE MED: Martin Ødegaard. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

I kjølvannet av kampen ble det reist diskusjoner rundt Høgmos stilling, bruken av kunstgress og norske spilleres fysikk. For et par uker siden kom også den ferskeste FIFA-rankingen, som viste at Norge hadde levert en av sine svakeste plasseringer siden rangeringen ble innført for 23 år siden.

– At vi får kritikk det hører med i dette gamet. Hvis ikke hadde ikke mange brydd seg om dette, sier Høgmo.

– Så kan man mene mye om den kritikken, men det er som oftest konstruktivt og betimelig kritikk. Vi har en tydelig idé om hvordan vi vil ha det. Så siler vi ut den kritikken på en saklig måte internt.

Her er Norges tropp:

André Hansen, Rune Jarstein, Ørjan H. Nyland, Haitam Aleesami, Jo Inge Berget, Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Vegard Hedenstad, Pål André Helland, Markus Henriksen, Even Hovland, Ruben Yttergård Jenssen, Stefan Johansen, Joshua King, Håvard Nordtveit, Martin Samuelsen, Ole Selnæs, Per Ciljan Skjelbred, Stefan Strandberg, Jonas Svensson, Alexander Sørloth og Alexander Tettey.

Høgmo fikk spørsmål om det kun er seks poeng som gjelder mot Aserbajdsjan og San Marino de kommende kvalik-kampene.



– Tar vi de tre neste kampene som kommer vil vi ha ni poeng, men syv poeng vil være god uttelling på de tre neste. Det er der vi ligger i forhold til målsetting på de tre kampene som kommer.

