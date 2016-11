Høgmo: – Større konkurranse enn på lenge

BERLIN/OSLO (VG) For første gang på lenge har Per-Mathias Høgmo (56) så å si alle spillere tilgjengelig før en landskamp. Det kaller han «positivt utfordrende».

Det norske landslaget landet i dag i Berlin, og gjennomførte i kveld en treningsøkt på tysk gress. Deretter ruslet Høgmo inn i «glassburet» på Olympiapark, satte seg ned på podiet foran godt kledte representanter fra norsk presse, og innledet med å dra en spøk på at det var godt å se alle journalister satt i bur.

Høgmo var i godt humør - og kanskje er tilstanden landslaget hans nå er i, noe av årsaken.



Etter å ha hatt mange spillere gjennom klubbskifte i sommer og høst, samt mange langtidsskader, kan Høgmo nå velge tilnærmet fritt i spillere. Det sørger for flere valgmuligheter for landslagssjefen, og større konkurranse om plassene.

– Det er veldig gledelig at for første gang på nesten et år så har vi nesten alle tilgjengelig. Mange som har vært ute med skader er inne i troppen igjen, og vi har fått mer rutine inn. Det er godt, sier han til VG.

– Har det vært et vanskeligere uttak enn før?

– Positivt utfordrende, ja, sier Høgmo med et smil.

Brukte 4-4-2



En av spillerne han trakk fram som svært gledelig å se tilbake på treningsfeltet i landslagsutstyr, var Tarik Elyounoussi.

– Seneste nå er Tarik, som er toppscorer i troppen vår. Han har scoret ganske jevnt i det siste. Det er gledelig at han er tilbake etter en tøff tid i Hoffenheim. Han har fått full tillit i Olympiakos, sier Høgmo, som skryter av det Elyounoussi har prestert så langt på trening.

I helgen fant 28-åringen veien til nettmaskene da Olympiakos vant 3-0 i storkampen mot Panathinaikos.

Konkurransen om å kapre en spissplass blir knalltøff inn mot møtet med Tsjekkia på fredag. I løpet av dagens treningøkt ble spillerne satt i en 4-4-2-formasjon, en formasjon Høgmo har lyktes med mot Tsjekkia tidligere.

Men om det blir det Norge velger å stille med på fredag, vil han ikke si noe om.

– Det er en formasjon vi kan veldig godt. Men vi får komme tilbake til det, sier han.

Tøft møte



Høgmo trenger de neste dagene til å se på spillermaterialet han har tatt med seg inn mot møtet med Tsjekkia. Selv om han har gode valgmuligheter i alle posisjoner, er flere av spillerne også hans største usikkerhetsmoment.

– Vi har fått tilbake fem-seks spillere som har vært lenge ute. Vi får se hvordan de står gjennom uka.

Landslagssjefen tror på en utfordrende kvalikkamp på fredag, mot et lag som han mener har slitt med det samme som Norge hittil i kvalifiseringen: De skaper flere sjanser enn motstanderen, men de sliter med å score mål.

– De har ikke fått betalt for det. Det samme gjelder oss. Vi må spille på våre styrker, og prøve å straffe dem der de er sårbare.

