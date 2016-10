Høgmo reddes av motstanderne sine

Kommentar Styret i Norges Fotballforbund har talt: Per-Mathias Høgmo leder landslaget mot Tsjekkia 11. november - en motstander som på mange måter, foreløpig i hvert fall, redder jobben hans.

Jeg mener det er feil og at et skifte burde kommet nå. Men NFF bruker de mange uavgjorte kampene i Norges pulje som en viktig grunn for avgjørelsen, en uke etter at de fortalte at Høgmos tre år skulle ses grundig på i høst.

For i pressemeldingen fra NFF pekes det konkret på at muligheten til å bli nummer to i gruppen fortsatt er meget god. Og dermed er VM fortsatt ingen rekkevidde.

Drillo måtte ut

Det mente også NFF høsten 2013, men da mente de også at sjansen var bedre med Per-Mathias Høgmo som sjef enn med Drillo. Så da to kamper gjensto av VM-kvalifiseringen, byttet forbundet derfor landslagssjef.

Det slo ikke heldig ut.

Situasjonen ligner litt. Men denne gangen velger NFF å frede landslagssjefen – i dette tilfellet Høgmo. Og det kommer slett ikke overraskende. Og på mange måter er det resultatene i de andre kampene i Norges pulje som gjør at det går an for forbundsstyret å bruke tabellen som forklaring.

Tsjekkia, Norges motstander 11. november i Praha, er en stor del av årsaken. De var favoritt til å bli nummer to i puljen, men etter 0–0 hjemme mot både Nord-Irland og Aserbajdsjan, er kampen om 2.-plassen bak suverene Tyskland helt åpen.

Aserbajdsjan er med

Et av problemene med at «alle tar poeng fra alle» i puljen, er at sjansen for at laget som til slutt ender som nummer to, blir det dårligste toeren, og dermed blir slått ut før playoff. For hvis du dekker valget av et fortsatt liv med Høgmo med at Tsjekkia er mulig å ta, så må du også ta med i beregningen at Aserbajdsjan må regnes med. De har tross alt syv poeng på sine tre første kamper og ligger i øyeblikket best an av de nest beste.

For det er bare Tyskland som er «normal» i pulje C. De har slått Norge 3-0, Tsjekkia 3–0 og Nord-Irland 2-0, og ser ut til å ta en opplagt puljeseier. Bak der er det åpent. Med norsk seier i Praha 11. november, og dermed seks poeng på fire kamper i høst, har ikke høsten vært helt krise – poengmessig – sammenlignet med konkurrentene.

Enten eller etter Tsjekkia

Styret i Norges Fotballforbund er også snare, i pressemeldingen, med å si at det kommer nye samtaler om Høgmo etter møtet med Tsjekkia. Det kan neppe tolkes på mer enn to måter: Vinner Norge, fortsetter Høgmo. Vinner ikke Norge, så har NFF litt tid på seg til å finne en erstatter. Uavgjort i Praha er altså ikke godt nok.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Lars Lagerbäck er trolig den eneste aktuelle kandidaten som kunne overtatt Norge allerede nå. Når NFF velger å frede Per-Mathias Høgmo fram til etter kampen mot Tsjekkia 11. november, så er det også et kjøp av tid, i tillegg til at de (og det bør de ha når de velger denne løsningen) fortsatt tror på Høgmo.

Norge har ingen viktig landskamp før 26. mars 2017 etter møtet med Tsjekkia. Det gir bedre tid til å finne den beste kandidaten til å ta Norge videre, hvis de kvitter seg med Høgmo etter 11. november. Og kampen i Belfast i mars, er også den eneste viktige kampen før sommeren 2017.

Det er trolig det lengste Norges Fotballforbund kan vente på en ny landslagssjef, uansett hvilke løsninger de finner fram mot den tid.

Og mye avgjøres i Praha 11. november.