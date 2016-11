Høgmo om bråket på forrige samling: – Lagt det bak oss

ULLEVAAL (VG) Per-Mathias Høgmo (56) nekter å snakke om at fotballpresidenten gikk ut og diskuterte jobben hans sist landslaget var samlet. Nå mener han all støyen fra forrige gang er stilnet.

Først en flash-back til et par av hendelsene på landslagssamling første uken i oktober, der Norge møtte Aserbajdsjan borte og San Marino hjemme:

• Norge tapte 0-1 for Aserbajdsjan i en kamp der VM-budsjettet tilsa seier og tre poeng. Det var etter denne matchen Ole Selnæs ga assistentdommeren glosene som FIFA inntil videre har vurdert til fire kampers karantene.

• Selnæs var relativt krass både til seg selv og lagkameratene etter matchen i Baku. Dagen etter fikk han tilsvar fra angriper Joshua King, som mislikte kritikken fra trønderen om spisser som ikke scorer.

HØGMOs RESULTATER SOM LANDSLAGSSJEF: 34 kamper 10 seirer 7 uavgjorte 17 tap Kun kvalikkamper: 17 kamper, 7 seirer, 2 uavgjorte og 8 tap. Målforskjell: 19-22.

• Før Aserbajdsjan-kampen gikk dessuten Moldes skadede midtstopper Vegard Forren ut mot Per-Mathias Høgmos uttak i lokalavisen Romsdals Budstikke. Forren, tilbake etter skade og i troppen som Høgmo presenterte i dag, sa han var «faktisk litt sjokkert» over disponeringene – og pekte på at Martin Linnes og Martin Ødegaard burde vært i troppen.

• Markus Henriksen brukte dagen derpå Aserbajdsjan-tapet til å rette skyts mot norske medier for å drive heksejakt på ham selv og mente avisenes børskarakterer etter landskamper var beviset.

• På flyplassen etter Aserbajdsjan-kampen tok fotballpresident Terje Svendsen en medierunde og innrømmet at resultatet i Baku var skuffende. Han varslet samtidig en evaluering av Per-Mathias Høgmos tre år som landslagssjef. Fotballpresidenten har senere hevdet at resultatet i Praha om åtte dager ikke er en «vinn eller forsvinn» for landslagssjefen.

* Da Stefan Strandberg ble intervjuet av rettighetshaver Discovery etter 4-1-seieren mot San Marino, der Norge ble holdt til 1-1 frem til Adama Diomandes vakre skruavslutning etter 77 minutter, gikk han også ut mot mediene.

– Uansett hva vi gjør nå, hadde det blitt negativt fra dere uansett. Det er vi forberedt på. Det er en negativ spiral rundt oss. Hadde vi vunnet 6-0 eller 7-0, så hadde det sikkert vært noe galt, da også, sa Strandberg til TV-reporter Susanne Wergeland på Ullevaal.

Artikkelen fortsetter under bildet!

HAR SNAKKET UT: Per-Mathias Høgmo (til venstre) og Vegard Forren (til høyre) flankerer Markus Henriksen og Stefan Johansen under landslagssamlingen rett før sommeren. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Når Per-Mathias Høgmo blir konfrontert av VG med et par av episodene fra forrige samling, sier han følgende:

– Jeg tenker at det er litt trøkk rundt et lag, at det er litt engasjement og skuffelse, og at sånn hører med i et prestasjonsmiljø som et landslag. Når det gjelder Vegard-saken, er den lagt bak oss, sier landslagssjefen etter å ha presentert troppen til Tsjekkia-kampen.

– Har du snakket med flere enn Forren enn det som skjedde sist?

– Vi la det bak oss på forrige samling.

– Men snakket du med dem også?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn i detaljer rundt det utover at det er lagt bak oss. Men at det er skuffelse etter en kamp, lever vi godt med.

– Sier det noe om stemningen i landslaget?

– Nei, det gjør det ikke, svarer landslagssjefen.

Kommenterer ikke presidenten



– Svendsen var veldig «offentlig» av evalueringen av din jobb under og etter forrige samling. Hvordan opplevde du det?



– Det har jeg egentlig ingen kommentar til.

– Var det uvanlig offentlig, synes du?

– Har ingen kommentar til det. Vi har hatt fokus på å forberede laget til Tsjekkia-kampen, og det er min jobb, sier Per-Mathias Høgmo.

Han er klar på at seier er det som gjelder i Praha, men på pressekonferansen sa han samtidig at «vi kan leve godt med en uavgjort».

– Utgangspunktet er selvsagt at vi ønsker å vinne den kampen. Vi vil med uavgjort også være foran Tsjekkia, men utgangspunktet er seier, og vi tar det derfra.

– Føler du din jobb står på spill her?

– Det er viktig å ha grundige evalueringer etter hver sesong. Det har man i både klubb og landslag, svarer Per-Mathias Høgmo.

Kommentar: Opp til spillerne nå om Høgmo skal fortsette