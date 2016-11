Høgmo mot to spisser – Helland kan ryke

BERLIN (VG) Etter å ha brukt tre sentrale midtbanespillere i seks av de syv siste landskampene, virker Per-Mathias Høgmo (56) å gå tilbake til utgangspunktet for hans karriere som A-landslagssjef: 4-4-2.

Både de to første treningene i Berlin (av totalt fire tilgjengelige) og hvordan landslagssjef Per-Mathias Høgmo angriper spørsmålene tyder på at han er opptatt av å ha to spisser mot Tsjekkia i Praha.

Blant annet da VG spurte om tilnærmingen han brukte mot samme motstander på samme arena i treningskampen (2-2) for drøyt to år siden kan resirkuleres.

– Ja. Da hadde vi to veldig bevegelige, hardtarbeidende spisser som jobbet begge veier. Vi kom inn i mellomrommet og fikk satt opp spissene høyere i banen. Og backer som kom og skapte overtall, sier landslagssjefen, som også er opptatt av «tunge løp» inn bak forsvarslinjen til tsjekkerne.

Og han vil garantert utnytte innleggssituasjonene bedre enn slik det var mot Aserbajdsjan (0-1) i forrige bortekamp. Ifølge Høgmo hadde Norge 35 crossere mot 16-meteren i den kampen – uten å score.

Formsterk Elyounoussi

– Jeg tror han vil ha folk i boksen. Konstellasjonene på back og kant gjør at kan skape mange innlegg. Også er det mange offensive spillere i form. Det er fortsatt et par dager til kamp, så vi må se an, men alt tyder på at det blir 4-4-2, vurderer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, på plass i treningskampen i Berlin der landslaget trener tre av fire økter før avreise til Praha.

Bournemouth-proffen Joshua King virker sikker blant Høgmos 11. Spørsmålet er om han får Adama Diomande eller Tarik Elyounoussi ved siden av seg på topp – eventuelt Markus Henriksen.

TALEFØRE: Jesper Mathisen (til venstre) og TV 2-kollega Davy Wathne følger landslaget i Tyskland og Tsjekkia denne uken. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Tarik har masse selvtillit fra den greske ligaen, og Norge trenger å bruke spillere i form – og i rett posisjon, sier Jesper Mathisen.

Han mener Per Ciljan Skjelbred bør spille sentralt, slik han gjør med suksess i klubblaget Hertha. Men Høgmo brukte gårsdagen også til å forsvare at landslagskapteinen kan spille ute til høyre i det Høgmo betegner som en «fri rolle».

– Per Ciljan Skjelbred har vist hele sin karriere at han er best sentralt, mener Mathisen om sin jevnaldrende lagkamerat fra tiden som U-landslagsspiller.

Skjelbred selv om rollebyttet: – En utfordring

Helland kan vrakes



På motsatt side av midtbanen står det mellom Freiburg-spiller Mats Møller Dæhli, løftet opp fra U21-landslaget, og Malmös ferske seriemester Jo Inge Berget.

Rosenborg-profilen Pål André Helland svarer slik på om en midtbanefirer er dårlig nytt for hans del:

– Jeg har spilt innoverkant i 4-4-2 tidligere. Jeg er trygg på at Per-Mathias legger den beste taktikken. Viktigste er at vi tar tre poeng på fredag.

– Helland har X-faktor i spillet sitt, men kanskje vurderer Per-Mathias til at han ikke kan holde 90 minutter. En Helland som er frisk over tid, spiller selvfølgelig for det norske landslaget. Spørsmålstegnet er om han er i sin beste form nå, sier Mathisen om den skadeforfulgte vingen.

4-3-3-fantast Tom Nordlie hyllet Høgmo for endringen med tremidtbanespillere i vårlandskampene. Nå undrer Skeid-treneren litt dersom Høgmo velger Mats Møller Dæhli og Per Ciljan Skjelbred fra start i en midtbanefirer.

– Jeg har ikke lyst til å være superkritisk. Men blir det Møller Dæhli og Ciljan, blir de innoverkanter, og fra pressekonferanse i forrige uke sa Høgmo at prioriteringen skal være kontringer. Da stusser jeg litt over valget av kanter, sier Nordlie, som er på plass i Praha som NRKs fotballekspert når Norge spiller kvalikkampen fredag.

