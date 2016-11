Høgmo med oppfordring: – Føler dere må spissformulere så til de grader

BERLIN (VG) Per-Mathias Høgmo (56) kom med et lite stikk i retning norsk presse og media da han beskrev hvordan det store trykket på hans eget landslag oppleves.

Han og spillerne har ikke opplevd mye positivitet de siste kampene. Tap mot Hviterussland og Tyskland i månedsskiftet august/september. Det ble etterfulgt av tap borte mot Aserbajdsjan og seier mot miniputten San Marino. Nå er nesten bare seier mot Tsjekkia på fredag godt nok.

Ble bedt om å gå av



Landslagssjefen illustrerte derfor hvor utfordrende kommentator- og ekspertrollen kan være gjennom erfaringene han hadde fra nattens valg i USA, hvor Hillary Clinton nærmest ble utpekt som vinner tirsdag kveld. Onsdag morgen var resultatet klart: Donald Trump er USAs neste president.

Høgmo svarte derfor relativt nøkternt, men engasjert da TV 2s Davy Wathne lurte på om han i dag ville sammenligne valgeksperter og fotballeksperter. Høgmo ble blant annet bedt om å gå av på kommentatorplass i både Aftenposten, VG og Dagbladet etter tapet mot Aserbajdsjan i oktober.

Stikk til pressen



Høgmo slo fast at «de såkalte klikkene preger mye av journalistikken». Landslagssjefen stilte seg også spørsmålet om det var den retningen man egentlig ønsket å gå, eller om man ville ha en journalistikk som var mer grundig og langsiktig. Høgmo understreket at han klarte å holde fokus likevel.

Dermed ville VG vite om et «feil fokus» gjorde det vanskelig for ham å gjøre jobben sin.

– Jeg vil ikke bruke riktig og feil. Men når jeg skriver en kronikk i Aftenposten i våres om de syv driverne som er med å skape resultater i fotball: Spillerutvikling, lagsutvikling, spillerlogistikk, anlegg, forskning/utvikling, konkurransestruktur og støtteapparat, så er det syv områder internasjonal fotball preges av, hvor det er ekstrem utvikling, innleder Høgmo, før han fortsetter.

– Og når vi da i norsk fotball vedtar at det er lange linjer, så er det klart at når vi lever i nuet som landslag, og vi lever av resultater her og nå, men samtidig er vi avhengig at de lange linjene fungerer – at de syv strategiske områdene fungerer. Men av og til føler jeg også at dere må presses til å spissformulere så til de grader. Og jeg kjenner mange av dere, men noen ganger føles det som om også dere går på akkord med dere selv. Men det skal dere få lov til, og dere har til oppgave, å til enhver tid være kritisk, sier Høgmo.

VG utvider saken.