Høgmo må vrake sin mest betrodde mann mot Aserbajdsjan

Kommentar ULLEVAAL/SANDVIKA (VG) Hvis det er én spiller Per-Mathias Høgmo har tviholdt på i sine tre år som landslagssjef, så er det Stefan Johansen (25). Derfor blir det garantert tungt å fortelle hans mest betrodde mann at han ikke spiller mot Aserbajdsjan lørdag.

Men sånn må det bli.

Og det er tre gode grunner for vrakingen av midtbanespilleren, visekapteinen, som har vært på banen i 28 av Høgmos 32kamper som landslagssjef, 26 av dem fra start:

1) Johansen har ikke imponert veldig i de siste landskampene og er ikke lenger noe opplagt valg på sentral midtbane, som han har vært i tre år.

2) Johansen har spilt 76 minutter med ligafotball siden landskampen mot Tyskland for fem uker siden, og det på et svakt Championship-lag (Fulham). Den tidligere Celtic-spilleren har slitt med å finne seg til rette i sin nye klubb.

3) Høgmo MÅ rendyrke relasjonene, nå når sjansen er der. Han MÅ bruke de Rosenborg- (eller tidligere Rosenborg-spillerne) han har til disposisjon for å få naturlige, gjenkjennelige bevegelser. For det må bli tre poeng i Baku, alt annet er for dårlig.

RBK-inspirert

Det siste punktet er viktig, og ut fra onsdagens trening på Ullevaal stadion, så det også ut som det er dét Høgmo har tenkt. I en intens treningsøkt, der Høgmo coachet bra og brukte stemmen godt, var Jonas Svensson høyreback, Ole Kristian Selnæs sentral midtbane, Markus Henriksen høyre indreløper, Per Ciljan Skjelbred venstre indreløper og Pål André Helland høyre kant i spill-sekvensen.

Og ut fra treningen onsdag ettermiddag, gir egentlig laget seg selv, med Rune Almenning Jarstein (tidligere rosenborger) i mål, Even Hovland og Stefan Strandberg (også en tidligere rosenborger) som midtstoppere, Haitam Aleesami som venstreback, Joshua King som spiss og Adama Diomande som venstre kant – i tillegg til de tidligere nevnte «RBK’erne».

Per-Mathias Høgmo hadde egentlig en plan om dette mot Tyskland også, bruke RBK-relasjonene, som fungerte så bra mot Island og Belgia i sommer. Men skader på Skjelbred og Helland, samt en Selnæs som ble vraket på grunn av en meget svak kamp mot Hviterussland, gjorde at han aldri fikk brukt sine beste kort mot Tyskland.

Det er ingen unnskyldning, mer en del av en forklaring på hvorfor det gikk som det gikk mot tyskerne.

Skadefri tropp

Men nå virker det som alle er skadefrie og i brukbar form. Henriksen har fått spille i Hull siden overgangen, Skjelbred har vært meget god i Hertha Berlin, Selnæs det samme i St Etienne, mens Helland som vanlig var farlig og god da Rosenborg slo Vålerenga søndag. I tillegg meldte Jonas Svensson seg skadefri søndag. Og det så sånn ut på treningen onsdag.

Med dette laget, stiller Per-Mathias Høgmo faktisk et lag der samtlige spiller fast på laget sitt akkurat nå. Midtstopperne Even Hovland og Stefan Strandberg har fått samtlige minutter på sine lag de siste tre-fire kampene i 2. Bundesliga, mens Haitam Aleesami spiller fast for Palermo i Serie A og får gode rapporter etter hver kamp.

Jarstein bankers

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Og bakerst kan det ikke være noen tvil denne gangen: Rune Almenning Jarstein var Norges bestemann mot Tyskland, og statistikken fra Bundesliga viser at han også har vært en av de beste keeperne der denne høsten.

Så formmessig, og spilletidsmessig, ser det bedre ut enn på lenge for Høgmo.

Og da må han akseptere at han må vrake sin mest betrodde spiller.

Det tåler Stefan Johansen, som jeg er ganske sikker på at kommer sterkt tilbake etter dette. Han ble tross alt kåret til den beste spilleren i Skottland for 16 måneder siden.

Men mot Aserbajdsjan må han vike.