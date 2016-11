Høgmo kan jobbe for fullt – og få full NFF-lønn i tillegg

Eks-landslagssjef Per-Mathias Høgmo (56) kommer ikke til å bli trukket i etterlønnen fra NFF hvis han tar oppdrag utenfor idretten – for eksempel som fotballekspert på TV.

Det bekrefter fotballpresident Terje Svendsen overfor VG. I dette intervjuet svarer han også på kritikken han fikk for ikke å stille til debatt i Dagsnytt Atten og på Dagsrevyen på Høgmos avskjedsdag.

Fotballpresidenten sier også at NFF vil vurdere en annen type kontrakt for den neste landslagssjefen.

Les også: Ferguson nektet å snakke om Mourinho

Per-Mathias Høgmo er sikret full lønn ut kontraktstiden, altså ut 2017. Den avgåtte landslagssjefen hadde drøye fire millioner kroner i årslønn, og er altså sikret lønn i 13,5 måneder fra NFF.

Lønn fra eventuelle andre jobber i idretten i 2017 vil trekkes fra lønnen han har kontraktsmessig krav på av NFF.

– Betyr det at lønn utenfor idretten ikke vil trekkes fra lønnen?

– Det betyr det. Dette var et av punktene vi har forhandlet om i møtet, sier Svendsen.

– Kan du definere hva som er innenfor og utenfor idretten? Hva med en fotballekspert-jobb på TV?

– Å jobbe for et kommersielt TV-selskap er ikke innen idretten. Innen idretten betyr lønnet arbeid fra en idrettsorganisasjon, eksempelvis en fotballklubb.

Les også: Prosjekt Høgmo kostet 100 mill.

«Et meget høyt beløp»



– Det har blitt diskusjoner rundt Høgmos etterlønn. Kan du kort forklare hvorfor NFF må betale Høgmo ut 2017?

– Høgmo hadde en kontrakt som varte ut 2017. NFF som arbeidsgiver var forpliktet til å oppfylle betingelsene i kontrakten. Vi kom gjennom dialog frem til at det beste for landslaget og norsk fotball var at han sluttet nå.

– Forstår du at vaffelstekere og dopapirselgere på grasrota likevel reagerer?

– Ja, det forstår jeg. Det er snakk om et meget høyt beløp. Samtidig ber vi om forståelse for at NFF som arbeidsgiver måtte oppfylle forpliktelsene i denne kontrakten.

– Sett i ettertid: Burde kontrakten inneholdt klausuler som gjorde det billigere for NFF å bryte samarbeidet med landslagssjefen?

– Det er ikke riktig av meg å kommentere denne kontrakten som jeg selv ikke var med å inngå.

SKILLER LAG: Fotballpresident Terje Svendsen og Per-Mathias Høgmo på gårsdagens pressekonferanse. Foto: Trond Solberg , VG

Tidligere fotballpresident Yngve Hallén, som var med å ansette Per-Mathias Høgmo, ønsker ikke å kommentere noe rundt Høgmos avgang. Han henviser til folkene som fortsatt sitter i NFFs ledelse og i forbundsstyret.

– Vil dere vurdere å endre kontraktstypen for neste landslagssjef?

– Ja, det vil vi selvsagt vurdere aktivt. Samtidig blir en slik kontrakt inngått i forhandlinger mellom to parter, sier Terje Svendsen.

– Er «forhåndsavtalte sluttpakker» en mulighet, eller vil det bryte med arbeidsmiljøloven?

– Det er mulighet for å avtale hvordan en slik kontrakt skal avsluttes med fastsatte betingelser.

Les også: Mener «forhåndsavtalt sluttpakke» ikke vil være gyldig

Avviser «sparken»



– Det ble sagt at det var «mer en dialog enn forhandlinger» mellom NFF og Høgmo. Vurderte NFF å forhandle om etterlønnen, for å korte den ned?

– Det ble forhandlet og lønnen fra NFF vil bli avkortet om Høgmo får lønn fra andre jobber innen idretten i 2017.

– Det var full mulighet for å få til en endringsavtale, for eksempel der Høgmo gikk med på færre måneder med etterlønn. Ble det vurdert å forhandle om dette?

– Det ble forhandlet og lønnen fra NFF vil bli avkortet om Høgmo får lønn fra andre jobber innen idretten i 2017.

– Dere skriver at Høgmo, i samtale med konstituert generalsekretær Kai-Erik Aarstad, kom frem til at han ville slutte som landslagssjef. Fikk Høgmo signaler om at han ikke hadde styrets tillit som landslagssjef i dette møtet, eller via andre kanaler?

– Det var kjent for alle at forbundsstyret hadde igangsatt en evalueringsprosess. Arstad tok kontakt med Per-Mathias for å høre hvordan han hadde det i en krevende situasjon og hvilke refleksjoner han selv hadde gjort seg. I forlengelsen av dette møtet ba Per-Mathias om et møte med meg som ble gjennomført tirsdag kveld.

Les også: Klopps Rooney-trøst: – Alle legendene drakk som djevler

– Fikk Per-Mathias Høgmo – på godt norsk – sparken, før dere i fellesskap ble enige om hva han skulle få med seg?

– Vi kom i fellesskap frem til at det beste for norsk fotball var at Høgmo sluttet.

– Vurderte styret å overtale Høgmo til å bli, eller var det bred/full enighet om at det beste var at Høgmo sluttet?

– Vi kom i fellesskap frem til at det beste for norsk fotball var at Høgmo sluttet.

– Du får kritikk av Josimar-redaktør Frode Lia på Dagsrevyen fordi den «nådeløse åpenheten» uteblir. Hvorfor stilte ikke NFF til debatt i Dagsnytt Atten og i Dagsrevyen, og er dette en bevisst policy fra NFF?

– Jeg hadde et møte med mitt forbundsstyre i går ettermiddag/kveld. På agendaen sto ansettelsesutvalgets innstilling til ny generalsekretær. Jeg ber om forståelse for at jeg måtte prioritere dette, og jeg ber også om forståelse for at jeg ikke kunne oppgi det som årsak til at jeg ikke kunne stille. Det har ingenting med manglende åpenhet å gjøre.

PS! Per-Mathias Høgmo svarte i går dette på spørsmål om hva han skulle gjøre nå: – Når det gjelder min egen fremtid, så har jeg ikke tenkt mye over det. Jeg er opptatt av å se muligheter.

PS 2! Norges Fotballforbund styrte mot et nullresultat i år, men det kostet å fjerne Per-Mathias Høgmo som landslagssjef. Nå går det mot underskudd på fem millioner kroner, melder TV 2.

– I tillegg til lønn ut kontraktsperioden betaler vi pensjon og arbeidsgiveravgift også. Det blir et krevende resultat i 2016 på grunn av dette, sier fungerende generalsekretær Kai-Erik Arstad til kanalen.