Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) Han er ofte i utakt med folket i vurderingen etter landskamper. Per-Mathias Høgmo (55) virker presset og usikker i de sekvensene. Og han sier ting folk ikke kjenner seg igjen i.

Men sporer han inn på norsk fotball generelt, hvordan vi kan utvikle landets fotballspillere, treningsmetoder, andre virkemidler, innhenting av impulser, både i folk og utstyr – da hører du en mann som snakker høyt, tydelig, er selvsikker og som «tar rommet».

Tre år har gått

Det er da vi hører Høgmo som det han – egentlig – kanskje er, innerst inne: En forkledd toppfotballsjef i landslagsutstyr.

Problemet er at det er ikke det jobben hans er nå. Det var det for 10 år siden. Det er Nils Johan Semb som har den jobben nå. Per-Mathias Høgmo er ansvarlig for resultater her og nå, ikke om to år, ikke om fem år. Men nå. Akkurat her og nå.

Da Høgmo hadde vært landslagssjef (med dårlige resultater) i et år, hadde jeg en samtale med ham 30. september 2014. Tittelen på saken ble «Møte med en toppfotballsjef».

To år til har gått, og det er pressekonferanse på Ullevaal stadion, tropp-uttak til møtene med Aserbajdsjan (8. oktober i Baku) og San Marino (11. oktober på Ullevaal stadion).

Best på langsiktighet

På podiet sitter samme mann, med litt mindre hår, og det slår meg igjen hvor mye bedre han er, hvor mye mer interessant det er å høre på Høgmo når han snakker om det han innerst inne er mest opptatt av: Sette i gang prosjekter, finne kompetanse, stadig søkende etter ny lærdom.

Det er i de sekvensene han blir levende, trygg, snakker høyt og tydelig og blir mest ivrig. Det virker nesten som han blir en annen person. Per-Mathias Høgmo har alltid satt i gang ting, enten det var i Tromsø, Rosenborg eller på landslaget. Han elsker å se etter nye muligheter for å utvikle både seg og spillet.

I RBK satte han i gang så mye, med så mange, at det ble for mye. Det hevdes at det nye laboratoriumet han kjøpte inn, ble funnet igjen i et kott et par år etter at han hadde forlatt Lerkendal. Selv gikk han ned for telling. Men han fikk røsket opp i mye mens han var der.

Uten at han fikk se så mange resultater av det selv.

For dårlig? Ja

Men Høgmo er på sitt beste når han kan snakke om nye ideer og tanker rundt norsk fotballs utvikling. Verre blir det når han blir «tvunget» til å snakke om A-landslaget og resultater i dag.

Etter 16 tap på 32 landskamper er han blitt defensiv, virker utilpass og virker å svare det han enten er nødt til, eller er blitt fortalt. Fordi han, flere ganger, har vært helt ute av kurs med det folk selv har sett, enten på TV eller fra stadion: At dette er altfor dårlig.

Under pressemøtet onsdag meldte han om at landslagsledelsen har vært «nådeløs på oss selv», at «ni lever av resultater», «kritikk ved tap hører med» og «veien er humpete for oss».

Problemet er at erkjennelsen kommer for sent. Det er gått så langt at folk, etter kamper, sitter og venter på Høgmo-intervju for å få bekreftet det de selv tenker: «Han tar vel ikke kritikk nå heller, han sier at det var mye positivt å dra med seg videre».

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Sju poeng må det være

Og det er litt farlig. Folk er ikke dumme. Folk ser hvor dårlig det har vært, og er. Og da vil de høre det, ikke en smilende landslagssjef som har positive ting å si om et landslag som på få dager tapte 0-1 og 0-3 hjemme mot Hviterussland og Tyskland. Eller opplagte tabber i et laguttak (som mot Ungarn), eller den begredelige kampen i Kroatia (1-5).

Onsdag sa i hvert fall Høgmo at «sju poeng må være målsetningen for de tre kommende kampene». Det har både jeg, og flere med meg, hevdet lenge. En landslagssjef skal måles på resultater, og nå har Høgmo selv sagt det alle andre har ment lenge:

Høsten må gi Norge sju poeng, hvis et håp om VM 2018 skal leve.

Hvis ikke, så får en annen prøve seg som landslagssjef fra 2017.

Så får heller Høgmo gjøre det han kan best: Utvikle norsk fotball med sine ideer og sin kompetanse på lagbygging, i en annen rolle.